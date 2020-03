Vier Tage vor dem ersten Toten wartet ein Mann in weißem Kittel am Flughafen von Khartum auf Covid-19. "One moment, please", sagt er zu jedem Passagier, der aus der Maschine steigt, und hält einem ein Stirnthermometer vor das Gesicht. Meine Temperatur ist normal. Er lächelt und drückt mir ein Flugblatt mit Hygienemaßnahmen gegen Corona in die Hand. "Welcome to Sudan."

Zehn Tage Recherche in diesem Land, das ist der Plan. Herausfinden, wie viel von der Aufbruchsstimmung geblieben ist, nachdem die Sudanesinnen und Sudanesen im vergangenen April mit friedlichen Massenprotesten den Langzeit-Diktator Omar al-Baschir gestürzt haben. Herausfinden, wie sich ein fragiles Land, in dem zu jeder Zeit mindestens drei Krisen gleichzeitig herrschen, jetzt auf eine globale Super-Pandemie einstellt.

Ein erster Spaziergang durch Khartum. Sechs Uhr abends, die Temperatur ist von tagsüber 42 auf 36 Grad gesunken. Sommerhitze schon im März – das gab es früher nicht. Auf den Straßen sitzen Männer und Frauen in improvisierten Teestuben und debattieren über Politik, Brotpreise und das Bombenattentat vom vergangenen Morgen, das der neue Premierminister Abdalla Hamdok unverletzt überlebt hat.

Auch das gab es hier früher nicht: in der Öffentlichkeit reden, wie es einem gefällt. Wer war's? Die entmachteten Islamisten? Entlassene Geheimdienstler? Die Saudis? Die Amerikaner? Rege Diskussionen und eine ordentliche Prise Verschwörungstheorien. Hin und wieder steht einer auf und schaut nach seinem Auto, das in einer schier unendlichen Warteschlange steht. Seit Tagen herrscht im ganzen Land akuter Treibstoff-Mangel. Für ein paar Liter Benzin muss man die Nacht im Wagen vor einer Tankstelle verbringen – oder eben in der Freiluft-Teestube.

Benzinmangel, Inflation, Engpässe bei der Versorgung mit subventioniertem Brot – das treibt die Menschen in Khartum an diesem Abend um. Nicht das Virus. "Sudan ist immer noch Corona-frei", hatte der Gesundheitsminister Mitte vergangener Woche gemeldet.

Wahrscheinlich eine kühne Aussage in Anbetracht des maroden Gesundheitssystems – und des regen Handels und Austausches mit China. Andererseits hatte Khartum schon Ende Januar Gesundheitschecks an Flughäfen und Grenzposten sowie Quarantäne-Räume eingerichtet – also zu einem Zeitpunkt, als man Covid-19 in Deutschland noch für ein chinesisches Problem hielt.

Andere afrikanische Länder hatten ähnlich schnell reagiert. Die Frühwarnsysteme waren bereits eingerichtet, Personal für Seuchenfälle trainiert. Eine Konsequenz und Lehre aus den Ebola-Ausbrüchen der letzten Jahre. Der jüngste in der Demokratischen Republik Kongo wurde gerade erst eingedämmt. Ende Februar hatte Nigeria den ersten Corona-Fall in Subsahara-Afrika identifiziert – einen Italiener aus Mailand.