Dieser Tag gehörte Joe Biden. Am Wahlabend, nach den ersten Siegen, schrie der frühere US-Vizepräsident fast heiser in die Mikrofone, es sehe verdammt gut aus. Noch Tage zuvor habe man seine Kampagne für tot erklärt. Jetzt strahlte der 77-Jährige eine Energie aus, die er lange nicht gezeigt hatte: "Sie haben mich noch nicht beerdigt, ich bin nicht tot. Ich bin zurück." Mehr als das: Biden hat nun beste Chancen, im November für die Demokraten gegen Donald Trump anzutreten.



Vor diesem Dienstag hatten sie alle brav Platz gemacht in der politischen Mitte: Pete Buttigieg, der junge Ex-Bürgermeister aus Indiana, schätzte seine geringen Chancen richtig ein und räumte das Feld; Amy Klobuchar, die moderate Senatorin aus Minnesota, verzichtete ebenso darauf, weiter um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten zu kämpfen. Unmittelbar vor dem Super Tuesday, an dem parteiinterne Vorwahlen in 14 US-Bundesstaaten abgehalten wurden, zogen sie sich zurück – vor allem, um fortan Biden zu unterstützen, ihn für diesen möglicherweise entscheidenden Tag zu stärken.

Selbst Beto O'Rourke, beinahe vergessener Hoffnungsträger aus Texas, stellte sich nun an die Seite des früheren Vizepräsidenten. Wie so viele, die in der Partei einen Namen haben. Und auch die Spender schlossen sich an. Plötzlich waren sie alle da.



Der falsche Gegner für Donald Trump

Das muss dieses viel beschworene Establishment sein, das voller Angst auf die Erfolge von Bernie Sanders blickt. Der Senator aus Vermont ist hinreichend links, um nicht wenigen Amerikanern als radikal zu gelten. Genau deshalb fürchten jene, die bei den Demokraten für die solide Mitte stehen, er wäre der falsche Gegner für Trump. Es ist das eine, während der Vorwahlen die progressiven Kräfte zu mobilisieren, aber etwas völlig anderes, im November die Mehrheit der Wähler in den richtigen Bundesstaaten zu gewinnen. Dafür braucht es die Mitte, so die weitverbreitete Sicht.



Und die Befragungen bei den Abstimmungen am Dienstag zeigten genau dies: Das wichtigste Kriterium für die Wählerinnen und Wähler quer durch das Land war die angenommene Fähigkeit eines Bewerbers, Trump schlagen zu können. Ob er die eigenen Werte und Ziele umfassend vertritt – Nebensache.

Und doch stand vor diesem Wahnsinnswahltag schon fest, dass auch Sanders am Ende wieder so etwas wie ein Sieger sein würde. Wenn es richtig gut liefe, so hatten die Umfragenjongleure ausgerechnet, würde er mit einem Vorsprung von einigen Hundert Delegiertenstimmen aus dem Super Tuesday gehen – und niemand könnte ihn mehr einholen. Selbst wenn es schlecht liefe, würde er nach diesem Tag noch immer an der Spitze des demokratischen Kandidatenfelds stehen. Am Ende lief es nicht optimal, trotz etwa des Erfolgs im wichtigsten Bundesstaat Kalifornien.



Für Biden ging es wiederum um alles: ob er zu Sanders aufschließt, dem linken Senator also tatsächlich ein starker Gegner auf dem Weg zur Nominierung im Nacken sitzt, oder ob dessen selbst ausgerufene Revolution nicht mehr zu stoppen ist. Die Mission lautete, den Abstand substanziell zu verringern. Sie ist mehr als geglückt.