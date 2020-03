Die ersten Wahllokale schließen gleich – um 1 Uhr morgens deutscher Zeit – in Virginia und Vermont.



In Vermont dürfte der Gewinner sehr schnell feststehen: Bernie Sanders stammt aus diesem Staat. Der Senator ist dort extrem populär und hatte sich auch 2016 gegen Hillary Clinton ohne Probleme durchgesetzt. Vermont vergibt insgesamt 16 Delegierte.



In Virginia, wo 99 Delegierte auf dem Spiel stehen, ist die Lage schon etwas spannender: Umfragen zufolge liegt hier Joe Biden ein paar Prozentpunkte vor Bernie Sanders. Interessant wird hier auch sein, wie gut die Werbeoffensive von Mike Bloomberg funktioniert hat. Der frühere New Yorker Bürgermeister ließ die bisherigen Vorwahlen ja aus – und konzentrierte sich stattdessen darauf, Unsummen für TV-Werbung auszugeben. Chancen, über die 15-Prozent-Hürde zu kommen, hat in Virginia auch Elizabeth Warren.