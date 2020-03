In dem kurdisch kontrollierten Gebiet im Nordosten Syriens haben Einsatzkräfte eine Revolte inhaftierter Mitglieder der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) wieder beendet. Die Antiterror-Einheiten der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hätten die Lage in einem Gefängnis in der Stadt Al-Hassak vollständig unter Kontrolle gebracht, meldete die in London sitzende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Bei dem Aufstand, der am Sonntagabend in dem Gefängnis ausgebrochen war, konnten mehrere IS-Anhänger fliehen. Den Extremisten sei es gelungen, die Wärter zu überwältigen und das Erdgeschoss der Haftanstalt in Hasaka unter ihre Kontrolle zu bringen, teilte ein SDF-Sprecher, Mustafa Bali, mit.



Vier geflohene IS-Mitglieder wurden laut SDF-Angaben inzwischen gefasst. Der Sprecher der internationalen Anti-IS-Koalition teilte via Twitter mit, das Bündnis unterstütze die SDF durch Luftüberwachung.

Die von der Kurdenmiliz YPG angeführten SDF kontrollieren im Nordosten Syriens ein großes Gebiet, das sie größtenteils vom IS eingenommen hatten. Sie sind in Syrien ein wichtiger Partner der internationalen Anti-IS-Koalition, an deren Spitze die USA stehen. Die Kurden haben in der Region eine Selbstverwaltung errichtet. In ihren Gefängnissen sitzen noch immer Tausende IS-Anhänger. Im Oktober letzten Jahres hatte die Türkei eine Militäroffensive auf Nordsyrien gestartet.