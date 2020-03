Die erste gemeinsame Patrouille türkischer und russischer Truppen in der syrischen Provinz Idlib ist wegen Protesten vorzeitig beendet worden. Laut Aktivisten der syrischen Opposition blockierten Einwohnerinnen und Einwohner die Schnellstraße M4 in der Nähe des Dorfes Nairab mit brennenden Reifen. Sie lehnten Patrouillen "russischer Besatzungstruppen" ab, hieß es. Die Kontrollgänge an der strategisch wichtigen Straße sind in dem vergangene Woche vereinbarten Abkommen über eine Waffenruhe vorgesehen.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Patrouillenroute sei verkürzt worden, weil die Straße von "Extremisten" mit Hilfe von Frauen und Kindern blockiert worden sei. Dies habe eine "Provokation" der Rebellengruppen bedeutet, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Die Türkei benötige mehr Zeit, um die Sicherheit der beteiligten Soldaten zu gewährleisten. Land- und Luftstreitkräfte seien an dem Kontrollgang beteiligt gewesen, erklärten die Verteidigungsministerien beider Länder

Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtete, der Kontrollgang sei nur auf einer kurzen Strecke westlich der von Regierungstruppen besetzen Stadt Sarakeb möglich gewesen. Dort hätten die Proteste die Truppen gestoppt. Außerdem hätten islamistische Extremisten mit Angriffen auf russische Soldaten gedroht.

Westen appelliert an Assad

Der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatten die Waffenruhe in Idlib vereinbart. Die Übereinkunft sieht einen Sicherheitskorridor entlang der M4 vor. Außerdem soll ein gemeinsames Koordinierungszentrum entstehen, das die Waffenruhe beobachten soll.

Idlib ist die einzige Provinz Syriens, die noch größtenteils von Rebellengruppen beherrscht wird. Diese werden von der türkischen Armee unterstützt, während Russland an der Seite der Truppen von Syriens Machthaber Baschar al-Assad kämpft. Die Schnellstraße M4 führt vom Mittelmeer zur irakischen Grenze und wird teilweise noch von Rebellen kontrolliert. Einwohner hatten bereits in den Tagen zuvor gegen russische Patrouillen protestiert.

Deutschland, Frankreich, die USA und Großbritannien forderten derweil von der syrischen Regierung ein Ende der Kämpfe in Idlib und eine landesweite Waffenruhe. "Wir fordern, dass das Assad-Regime das rücksichtslose Töten einstellt", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Die "gewissenlose Militäroffensive" in Idlib verursache weiteres Leid und führe zu einer "beispiellosen humanitären Krise".