Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät an diesem Dienstag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron per Video über den Syrien-Konflikt und die Lage an den EU-Außengrenzn. Dabei dürfte es vor allem um die Flüchtlingssituation an der türkisch-griechischen Grenze gehen. Die Regierungschefs wollten sich ursprünglich in Istanbul treffen, wegen der Coronavirus-Pandemie wurde das Treffen aber in eine Videokonferenz umgewandelt.

In der vergangenen Woche hatte sich Erdoğan bereits in Brüssel mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel getroffen. Anlass war die Entscheidung des türkischen Präsidenten, Flüchtlinge und Migranten nicht mehr von der Einreise in die Europäische Union abzuhalten. Tausende Menschen gelangten daraufhin an die Grenze zu Griechenland.



Nach Angaben der UN warten rund 13.000 Menschen an der türkisch-griechischen Grenze. Fast täglich kommt es zu Zusammenstößen zwischen der Grenzpolizei und den Geflüchteten. Die griechische Polizei setzte wiederholt Tränengas und Wasserwerfer ein, um Migranten am Grenzübertritt zu hindern. Verstärkt wird der Konflikt dadurch, dass Griechenland die Kapazitäten fehlen, weitere Geflüchtete aufzunehmen, die Flüchtlingslager sind überfüllt.



Die türkische Regierung hatte der EU vorgeworfen, sie halte sich nicht an ihre Verpflichtungen aus dem Flüchtlingspakt von März 2016. Erdoğan sprach davon, dass der Pakt "aktualisiert" werden müsse. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Türkei Flüchtlinge an der Weiterreise in die EU hindert und sie bei sich im Land aufnimmt. Im Gegenzug soll die EU die Versorgung von Flüchtlingen in der Türkei mit sechs Milliarden Euro mitfinanzieren. Laut EU-Kommission sind bislang 4,7 Milliarden Euro vertraglich vergeben und rund 3,2 Milliarden ausbezahlt.

Ein weiteres Thema bei der Videokonferenz zwischen Merkel, Macron und Erdoğan wird vermutlich auch die aktuelle Situation in der syrischen Provinz Idlib sein. Dort hatte sich der Konflikt zwischen der Türkei und Russland im Februar zugespitzt, inzwischen haben sich beide Länder aber auf eine Waffenruhe geeinigt. Seit Sonntag wird die Einhaltung mit gemeinsamen Kontrollfahrten überwacht.



Der Beginn des Syrien-Kriegs hatte sich am Wochenende zum 9. Mal gejährt. Deutschland, Frankreich, die USA und Großbritannien hatten aus diesem Anlass von der syrischen Regierung ein Ende der Kämpfe in Idlib und eine landesweite Waffenruhe verlangt. "Wir fordern, dass das Assad-Regime das rücksichtslose Töten einstellt", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.