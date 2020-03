Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdoğan haben eine Waffenruhe für den Nordwesten Syriens bekannt gegeben. Diese solle um Mitternacht in Idlib in Kraft treten, sagten sie nach einem Treffen in Moskau. Putin hoffe, so ließ er verlauten, das Abkommen werde das Leid für Zivilisten beenden und dazu beitragen, die humanitäre Krise einzudämmen. Russland und die Türkei hätten sich auch auf ein gemeinsames Dokument geeinigt. Weitere Einzelheiten nannten die Präsidenten nicht.

Russland steht im syrischen Bürgerkrieg an der Seite von Präsident Baschar al-Assad, während die Türkei die Rebellen unterstützt. Erdoğan hat Tausende Soldaten nach Idlib entsandt, um die syrische Armee abzuwehren. Dagegen unterstützen russische Kampfflugzeuge Assads Offensive aus der Luft.

Eigentlich gilt in dem Gebiet bereits eine Waffenruhe. In den vergangenen Wochen war aber das syrische Militär mit russischer Unterstützung weiter in dem Gebiet vorgerückt. Hunderttausende Menschen fliehen derzeit vor den syrischen und russischen Angriffen in Richtung türkische Grenze.

Große Zahl an Flüchtlingen

Wegen der großen Zahl an Flüchtlingen kommen Hilfsorganisationen in kurzer Zeit kaum noch damit hinterher, die Menschen zu versorgen. Die Region rund um Idlib ist eines der letzten Rebellengebiete in dem Bürgerkriegsland. Es halten sich nach UN-Schätzungen aber auch rund drei Millionen Zivilisten in dem Gebiet auf.

Die Türkei schloss am Donnerstag nicht aus, auch ihre Südgrenze zu Syrien für Flüchtlinge aus Idlib zu öffnen. Sie könnten dann auch weiter in die EU gelangen, warnte Innenminister Süleyman Soylu. "3,5 Millionen Menschen in Idlib und an den türkischen Grenzen sind derzeit in Not."

Erdoğan wollte mit seinem Besuch in Moskau verhindern, dass angesichts der Kämpfe in Idlib weitere Flüchtlinge in die Türkei kommen, sie hat bereits Millionen Syrer aufgenommen. Am Samstag hatte die Türkei die Grenze in Richtung EU geöffnet. Daraufhin hatten sich Tausende Migranten auf den Weg zur türkisch-griechischen Grenze gemacht. Beobachter gehen davon aus, dass Erdoğan die EU damit unter Druck setzen wollte, um der Türkei Beistand zu leisten und mehr finanzielle Hilfe zu bekommen.