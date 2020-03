Angesichts der jüngsten Eskalationen im Syrien-Konflikt kommen der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau zusammen. Sie wollen dabei über Maßnahmen beraten, die eine weitere Zuspitzung der Situation in dem Bürgerkriegsland, vor allem in der nordwestlichen Region Idlib, verhindern kann. Es werde "zweifelsohne ein schwieriges Treffen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow nach Angaben der Agentur Interfax. Ob ein Ausweg aus der Krise in Idlib gefunden werde, bleibe abzuwarten. Erdoğan hatte gesagt, er hoffe auf eine Waffenruhe oder andere Lösungen.

Russland unterstützt in dem seit 2011 andauernden Bürgerkrieg die syrischen Regierung. Die Türkei hält in der Region mehrere Beobachtungsposten. Russland und die Türkei hatten 2018 ein Abkommen geschlossen, um in Idlib eine Deeskalationszone einzurichten. Eigentlich gilt auch eine Waffenruhe. In den vergangenen Wochen war das syrische Militär mit russischer Unterstützung weiter in dem Gebiet vorgerückt. Die Türkei hatte zuletzt mehrfach syrische Regierungstruppen angegriffen. "Diese Situation beunruhigt den Kreml", sagte Putins Sprecher Peskow.

Bei den Zusammenstößen waren zuletzt innerhalb einer Woche mindestens 37 türkische Soldaten getötet worden. Hunderttausende Menschen sind wegen der Kämpfe auf der Flucht. Am Samstag hatte Erdoğan verkündet, die Türkei habe für die Flüchtlinge im Land die Grenzen in Richtung EU geöffnet. Daraufhin hatten sich Tausende Migranten auf den Weg zur türkisch-griechischen Grenze gemacht. Beobachter gehen davon aus, dass Erdoğan die EU damit unter Druck setzen will.

Treffen der EU-Außenminister in Zagreb

Auch die EU-Verteidigungs- und Außenminister kommen an diesem Donnerstag in Zagreb zusammen. Auch sie beraten die Lage in Idlib und die angespannte Situation an der griechischen EU-Außengrenze. "Russland muss Druck auf das Assad-Regime ausüben, damit die Angriffe auf Krankenhäuser und Schulen endlich aufhören", forderte Bundesaußenminister Heiko Maas vor Beginn des Treffens. Hilfsorganisationen müssten auch in Zukunft grenzüberschreitenden Zugang zu den notleidenden Menschen erhalten.



In Berlin diskutiert zudem der Bundestag in einer Aktuellen Stunde über die Eskalation in Idlib und die Folgen für Europa. Am Mittwochabend hatte die Große Koalition gegen die Aufnahme von 5.000 schutzbedürftigen Flüchtlingen gestimmt.