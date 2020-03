In diesen Tagen verdichten sich die Folgen der verfehlten Syrien-Politik zu unerträglichen Szenen. An der türkisch-griechischen Grenze harren Tausende Menschen, vor allem syrische Flüchtlinge, aus. Die Grenze ist geschlossen, wer versucht, auf die europäische Seite zu gelangen, wird von griechischen Grenzschützern mit Pfefferspray und Tränengas beschossen. Reporter berichten, wie Menschen um Hilfe rufen und sich mit brennenden Augen vor Schmerz winden. Wie Frauen mit Babys im Arm im strömenden Regen im Matsch hocken. Videos zeigen weinende Kinder und sichtlich erschöpfte Erwachsene.

Es sind Bilder, für die man sich als Europäerin nur schämen kann.

Nachdem am Donnerstagabend mehr als 30 türkische Soldaten bei Luftangriffen in Idlib getötet worden waren, gab der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bekannt, syrische Flüchtlinge, die von der Türkei aus in Richtung Europa fliehen wollten, nicht mehr aufzuhalten. Damit hat er nicht nur den Flüchtlingspakt beendet, in dem er der EU zugesichert hatte, die syrischen Flüchtlinge im Land zu behalten, wenn er im Gegenzug finanzielle Unterstützung erhält. Auch nutzt Erdoğan schamlos das Leid von Menschen aus, die seit Jahren Schreckliches erleiden müssen – und missbraucht deren Verzweiflung als Druckmittel in den Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und Griechenland, zwischen der Türkei und Europa.

Wohlwissend, was diese Menschen erwartet, stellen die türkischen Behörden Reisebusse zur Verfügung, die die Menschen kostenlos von Istanbul an die Grenze zu Griechenland bringen. Dort sitzen sie dann fest. Zurück können sie nicht, weil die türkischen Soldaten sie nicht umkehren lassen. Vor können sie nicht. Wer es dennoch wagt, durch den Grenzfluss Evros zu waten, riskiert, auf griechischer Seite verhaftet zu werden.



Grenzübergänge zwischen der Türkei und Griechenland

Man könnte glauben, diese Menschen, die außerhalb der EU-Grenze auf Hilfe hoffen, seien Terroristen oder Verbrecher. Dabei sind sie zutiefst verletzlich – und dringend auf Hilfe angewiesen. Viele sind zuvor aus den syrischen Städten Homs, Aleppo oder Idlib geflohen, als Machthaber Baschar al-Assad ganze Stadtteile in Trümmer bomben ließ. Sie haben bei den Angriffen der Russen, die Assad mit Giftgas, Streu- und Fassbomben in seinem brutalen Krieg unterstützen, ihre Männer, Mütter, Kinder verloren. Sie sind, viele schon vor Jahren, andere erst kürzlich, in der Hoffnung in die Türkei geflohen, dort etwas Unterstützung zu finden. Für diese Flucht haben sie sich großen Gefahren ausgesetzt: Seit die Türkei die Grenze zu Syrien geschlossen hat, schießen türkische Grenzschützer auf jeden, der versucht, über die Mauer zu klettern.



Wer es in die Türkei geschafft hat, wurde anfangs noch halbwegs freundlich empfangen. Viele Syrer konnten in den Städten im Süden der Türkei oder in Istanbul kleine Läden eröffnen, ihre Kinder in die Schule schicken, ein Studium beginnen. Doch die Stimmung ist längst gekippt. Erdoğan steht innenpolitisch unter Druck, die Wirtschaft schwächelt, rassistische Übergriffe gegen Syrer bis hin zu Pogromen sind mittlerweile Alltag in der Türkei. Auch wer eine Arbeit hat, kann von seinem Gehalt kaum leben. Viele Syrerinnen und Syrer fürchten zudem, nach Syrien abgeschoben zu werden – was bereits vorgekommen ist. Kein Wunder, dass die Menschen nun versuchen, die verhasste Türkei zu verlassen.

Erdoğan geht es weniger darum, für die vielen Vertriebenen humanitäre Hilfe zu sichern; vielmehr will er die Europäer dazu zwingen, ihn militärisch in Idlib zu unterstützen. Er versucht dort, Assad und seine Unterstützer zurückzudrängen, sich Gebiete zu sichern und zu verhindern, dass noch mehr Syrer in sein Land fliehen. Und er hat erkannt, dass er das nicht allein schaffen wird.



Assad führt in Idlib einen Vernichtungskrieg

Erdoğan benutzt aber nicht nur die Syrerinnen und Syrer in der Türkei als Verhandlungsmasse seiner Erpressung, sondern auch jene, die noch in Idlib eingeschlossen sind. Seit Wochen rückt Assad mithilfe seiner russischen und iranischen Unterstützer in Idlib vor, der letzten von Rebellen kontrollierten Provinz im Nordwesten Syriens. Assad führt in Idlib – wie zuvor in Daraa, Homs, Aleppo, Ghuta – einen Vernichtungskrieg gegen sein Volk. Der Diktator unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Rebellen; für ihn sind alle Frauen, Männer und Kinder in Idlib Terroristen, die es auszulöschen gälte. Russische Streitkräfte bombardieren Wohn- und Krankenhäuser, Schulen, Märkte. Fast eine Million Menschen, ein Drittel der Bevölkerung von Idlib, ist auf der Flucht. Sie harren nahe der türkischen Grenze aus, die weiterhin geschlossen ist. Viele Menschen, vor allem Kinder, sind gestorben und es werden mit jedem Tag mehr: Sie sterben durch Bomben, Kälte und Hunger.

Sie sterben auch, weil die sogenannte westliche Wertegemeinschaft nichts, absolut gar nichts unternommen hat, um ihnen zu helfen. Die dramatischen Entwicklungen, die sich jetzt vor den Augen der ganzen Welt entfalten, sind auch und vor allem dem Totalversagen der Weltgemeinschaft, auch Deutschlands, geschuldet.

Die deutschen und europäischen Staatschefs hat das Leid der Syrerinnen und Syrer in den vergangenen Wochen sehr wenig interessiert, wie überhaupt in den neun Jahren Krieg. Sie sprechen davon, "Fluchtursachen" zu bekämpfen, und äußern ihr Bedauern über die "inakzeptablen" Zustände. Doch sie haben in den vielen Kriegsjahren weder eine gemeinsame Strategie entwickelt, um Assad und Putin Einhalt zu gebieten – wie etwa gezielte Sanktionen und die Verfolgung der vielen Kriegsverbrechen, die deren Schergen begangenen haben und noch immer begehen. Noch haben sie es geschafft, einen Waffenstillstand, eine Schutzzone oder wenigstens eine Flugverbotszone durchzusetzen, die das nahezu pausenlose Bombardement hätte stoppen und viele Menschenleben hätte retten können. Sie haben stattdessen die Nachbarländer Libanon, Jordanien und die Türkei, die die allermeisten Flüchtlinge aufgenommen haben, mit der Last größten Teils alleingelassen. Denn die Zahl der Geflüchteten, die Deutschland und Europa 2015 aufgenommen hat, war vergleichsweise wenig. Für die europäischen Staatsführer war es bequem, vor allem mit der Türkei ein riesiges Auffanglanger zu haben, das ihnen die Flüchtlinge vom Hals hält.

Erst jetzt, da türkische Soldaten getötet wurden und die türkische Armee zunehmend die offene Konfrontation mit dem syrische Regime sucht, sprechen die Staatschefs plötzlich von einer "Eskalation", die einer Reaktion bedürfe – als sei es bis dahin hinnehmbar gewesen, dass jeden Tag unschuldige Frauen, Männer und Kinder getötet werden.

Nun, wo sich die heimatlosen Flüchtlinge nicht länger ignorieren lassen, wo Europa mit seiner größten Angst konfrontiert ist, nämlich dass wieder mehr syrische Flüchtlinge in Europa ankommen könnten, da gibt es plötzlich Bewegung. Oder das, was die Deutschen darunter verstehen. So verlangt etwa Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die EU und USA sollten "gemeinsam den Druck auf Assad und Putin erhöhen, um einen Weg für politische Gespräche zur Beendigung des furchtbaren Krieges in Syrien frei zu machen". Auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, schlägt vor, der Westen müsse über zusätzliche Sanktionen gegen Russland nachdenken.



Das ist zum jetzigen Zeitpunkt too little, too late. Auch bedeutet diese rhetorische Verdruckstheit im Kern: Man lässt Erdoğan gewähren, wird ihn womöglich auch militärisch unterstützen. Denn er hat die Europäer fest in der Hand. Erdoğan weiß, dass die westlichen Regierungen seit Jahren ihre Politik an den erstarkenden rechtsextremen Gruppen in ihren Ländern ausrichten, dass die europäische Außenpolitik zu bloßer Abschottungspolitik verkommen ist. Er weiß, welche Drohszenarien er aufbieten muss, damit die Europäer nach seinem Willen folgen.

Abschottung statt humanitärer Hilfe

Und seine Strategie funktioniert. Wo die Prioritäten der europäischen Außenpolitik liegen, haben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und mit ihr viele andere deutsche und europäische Politiker sehr deutlich gesagt: Griechenland und Bulgarien dabei zu unterstützen, die Grenze dichtzuhalten, niemanden durchzulassen, eine "neue Migrationswelle zu verhindern".

Es ist blamabel, wenn die Priorität des reichen, privilegierten Europas sein soll, sich weiter abzuschotten, statt jenen Menschen, die alles verloren haben, wenigstens eine Grundversorgung zu bieten.



Um Menschlichkeit geht es in Europa schon lange nicht mehr. Stattdessen werden die Syrerinnen und Syrer erneut alleingelassen. Die vielen Verfehlungen in Syrien haben den moralischen Kompass der Europäer nachhaltig verschoben.