Die von Russland und der Türkei ausgehandelte Waffenruhe für Syriens letztes großes Rebellengebiet um die Stadt Idlib hält nach türkischen Angaben bislang. "Seit dem Inkrafttreten hat es keine Verletzungen der Feuerpause gegeben", sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Türkei werde mit ihrer Präsenz weiter dafür sorgen, dass es keine Verletzungen der Waffenruhe gebe, sagte Akar. Man werde auf "härteste" Weise" auf etwaige Angriffe auf türkische Beobachtungsposten und Truppen in Idlib antworten, warnte der Verteidigungsminister. In der nächsten Woche werde laut Akar eine Delegation des russischen Militärs in Ankara erwartet.

Der zweite Tag der Waffenruhe, auf die sich Russland und die Türkei geeinigt hatten, begann in der Nacht zum Samstag. Die Türkei hat als Schutzmacht der Rebellen in der Region eigene Truppen im Einsatz. Diese waren in den vergangenen Tagen mit den syrischen Regierungstruppen zusammengestoßen. Russland unterstützt die syrische Armee. Die Vereinbarung zwischen Kremlchef Wladimir Putin und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan war eine Reaktion auf die Eskalation in den vergangenen Wochen.

Waffenstillstand in Idlib - Erdoğan und Putin beschließen Waffenruhe Die Regierungschefs der Türkei und Russlands haben sich auf eine Waffenruhe in Idlib geeinigt. Sie wollen sich dafür einsetzen, dass diese auch eingehalten wird. © Foto: Sputnik Photo Agency/Reuters

Gewalt an der türkisch-griechischen Grenze

Hunderttausende Menschen fliehen derzeit aus der Provinz Idlib Richtung türkische Grenze. Nach UN-Schätzungen halten sich noch etwa drei Millionen Zivilistinnen und Zivilisten in dem Gebiet auf.

Die Türkei schloss zuletzt nicht aus, die Grenze zu Syrien für Flüchtende zu öffnen. Sie könnten dann auch weiter in die EU gelangen, warnte Innenminister Süleyman Soylu. "3,5 Millionen Menschen in Idlib und an den türkischen Grenzen sind derzeit in Not."

Grenzübergänge zwischen der Türkei und Griechenland

Vergangene Woche hatte die Türkei ihre Grenzen zur EU geöffnet. Grund sei laut Erdoğan, dass die EU sich nicht an den 2016 vereinbarten Flüchtlingspakt gehalten habe. Tausende Migrantinnen und Migranten hatten sich daraufhin auf den Weg zur türkisch-griechischen Grenze gemacht. Griechische Sicherheitskräfte gingen dabei teils mit Gewalt gegen die Versuche der Flüchtlinge vor, die Grenze zu übertreten. Sie setzten Tränengas und Wasserwerfer ein. Wie Augenzeugen berichteten wurde als Reaktion darauf Tränengas auf die griechischen Beamten gefeuert.

Die EU zeigt sich grundsätzlich bereit, die Türkei weiter mit zweckgebundener Hilfe zu unterstützen, knüpfte diese jedoch an Bedingungen: "Wir erwarten, dass die erpresserische Politik Ankaras durch die Entsendung von Flüchtlingen in Richtung EU eingestellt wird", sagte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn der Zeitung Die Welt.