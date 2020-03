Die US-Streikräfte haben nach dem USA-Taliban-Abkommen vor mehr als einer Woche ihren schrittweisen Abzug aus Afghanistan begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der US-Streitkräfte. Innerhalb der nächsten 135 Tage soll die Truppenstärke von etwa 13.000 auf 8.600 Soldaten verringert werden.

Die US-Streitkräfte seien aber weiterhin in der Lage, ihre Anti-Terror-Missionen gegen Al-Kaida oder die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) fortzuführen, hieß es in der Mitteilung. Außerdem wolle man weiterhin die afghanischen Sicherheitskräfte unterstützen.

Ende Februar hatten die USA nach langen Verhandlungen mit den Taliban ein Abkommen über Wege zum Frieden in Afghanistan geschlossen. Der in Doha unterzeichnete Beschluss soll den Weg für einen dauerhaften Frieden in Afghanistan ebnen. Im Gegenzug für den Teilabzug der US-Truppen sollen die Taliban Garantien abgeben, dass sie Al-Kaida und die IS-Miliz bekämpfen sowie Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung in Kabul beginnen. Sollten sich die Taliban an ihre Verpflichtungen halten, wollen die USA in 14 Monaten all ihre Truppen und die ihrer Verbündeten abziehen.

Der Rückzug begann am selben Tag, an dem sich in Afghanistan zwei Politiker als Präsidenten vereidigen ließen: Der bisherige Staatschef Aschraf Ghani, der nach offiziellem Ergebnis die Wahl im September gewann, und sein Rivale Abdullah Abdullah, der Ghanis Sieg bestreitet.