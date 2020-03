Das zwischen den USA und den Taliban vereinbarte Friedensabkommen für Afghanistan stößt auf eine erste Hürde. Anders als zuvor zugesichert, sei er noch nicht bereit, Tausende Taliban-Kämpfer aus afghanischen Gefängnissen freizulassen, sagte der Präsident des Landes, Aschraf Ghani. Dies war eine der Forderungen der Taliban in dem Abkommen, das sie mit den USA geschlossen hatten. Demnach sollen die Taliban wiederum bis zu 1.000 Gefangene freilassen.



Über solche Freilassungen zu entscheiden, komme nicht den USA zu, sondern sei "das Recht" des afghanischen Volkes. Solche Schritte könnten daher "auf die Agenda von innerafghanischen Gesprächen aufgenommen werden, aber keine Vorbedingung für Gespräche sein", sagte Ghani vor Journalisten. Am 10. März sollen in Oslo innerafghanische Gespräche stattfinden.

Ein hochrangiger Taliban-Unterhändler hatte dem afghanischen Sender Tolo TV nach der Unterzeichnung des US-Taliban-Deals gesagt, die Freilassung der Gefangenen vor etwaigen Gesprächen sei ein unumgänglich.



Ghani kündigte außerdem an, die vorangegangene einwöchige Teil-Waffenruhe in dem Land auszudehnen und zu verstetigen. "Die Verringerung der Gewalt wird fortgesetzt mit dem Ziel, einen vollständigen Waffenstillstand zu erreichen", sagte der afghanische Präsident. Das habe der Kommandeur der Nato- und US-Truppen in Afghanistan, General Scott Miller, den Taliban gesagt. Es werde daher eine Fortsetzung der Teil-Waffenruhe "erwartet". Ein Taliban-Sprecher hingegen sagte, die Phase der reduzierten Gewalt in Afghanistan sei beendet.



Die USA und die Taliban hatten am Samstag in Doha ein Abkommen unterzeichnet, das auch innerafghanische Friedensgespräche möglich machen soll. Unter bestimmten Bedingungen haben die USA ihrerseits den Rückzug aller ausländischer Truppen aus Afghanistan in Aussicht gestellt. Die Taliban sollen im Gegenzug die Garantie abgeben, dass sie das Terrornetzwerk Al-Kaida und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekämpfen und Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung beginnen.

Trump will Taliban-Vertreter treffen

Sollten sich die Taliban an das Abkommen halten, wollen die USA und ihre Verbündeten binnen 14 Monaten alle Truppen aus Afghanistan abziehen. Über die kommenden Monaten wollen die USA ihre Truppenstärke zunächst von rund 13.000 auf 8.600 reduzieren. Zudem will US-Präsident Donald Trump sich nach eigenen Angaben "in nicht allzu ferner Zukunft" mit führenden Taliban-Vertretern treffen.

Die Taliban bezeichnen die afghanische Regierung als Marionettenregierung und haben sich daher bislang geweigert, mit ihr direkt über einen Frieden zu verhandeln. Das Abkommen mit den USA zeichnet diesen Weg nun aber vor. Die vor etwa zwei Wochen verkündete Wiederwahl Ghanis hat die US-Regierung bislang nicht offiziell anerkannt.