Steht die Welt wirklich so still, wie jetzt oft und von vielen gesagt und geschrieben wird? Ist sie so eingefroren, wie die aktuellen Bilder von New York bis Moskau und von Oslo bis Kapstadt suggerieren? Mitnichten. Im Schatten der globalen Corona-Krise spitzen sich Krisen zu, breiten sich Plagen aus, verschärfen sich Konflikte, die in normalen Zeiten Aufmacher in den Nachrichtensendungen wären. Jetzt fällt all das durch den Aufmerksamkeitsfilter einer Öffentlichkeit, die weltweit nach dem gleichen Motto agiert: Corona – und sonst nichts. Bei diesem Streifzug durch die verdrängten Probleme geht es nun in die entgegengesetzte Richtung: alles – außer Corona.

Die Bedrohung

Nordkorea nutzt die Zeit, in der die Welt nicht hinschaut, was in Ostasien nördlich des 38. Breitengrades passiert, um sich unverwundbar zu machen. Nicht gegen das Covid-19-Virus, sondern gegen Druck von außen. Am Wochenende hat das Regime zwei neue illegale Raketentests abgeschlossen, die Versuchsflugkörper schlugen nicht weit vor Südkorea auf die Wasseroberfläche des Pazifiks. Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte den Bruch von UN-Resolutionen sofort "mit Nachdruck". Nordkorea gefährde die internationale Sicherheit. Diese Kritik eines Staates ohne Atomwaffen beeindruckt den Diktator Kim Jong-Un in etwa so, als fiele in Südkorea ein Sack Reis um. Was ihn aber beflügelt, ist das Schweigen aus den USA.

Aus Washington kam keine Kritik, stattdessen traf ein Brief von US-Präsident Donald Trump in Pjöngjang ein. Über den Inhalt schweigt das Weiße Haus, nur die Schwester von Kim Jong-Un plauderte. Trump schlage Kim in dem Brief vor, was er der EU ausdrücklich abgeschlagen habe, nämlich eine Zusammenarbeit bei den "Anti-Epidemie-Bemühungen". Er sei beeindruckt von Kims Vorgehen gegen das Virus. Nordkorea ist ein von der Außenwelt abgeriegeltes Land, und Isolation findet Trump ja ganz gut.

Kim dürfte Trumps Verzicht auf jede Art von Kritik an seinen fortgesetzten Raketentests als Ermunterung verstehen. Schon nach zwei Tests Anfang März antwortete Trump auf die Frage, ob er darauf reagieren wolle: "Nein, keine Reaktion, nein, keine." Seit dem Scheitern des Gipfels von Trump und Kim im Februar 2019 in Hanoi scheint der US-Präsident den Widerstand gegen das nordkoreanische Atomraketenprogramm aufgegeben zu haben. Seither ließ Kim mehr als ein Dutzend Tests mit ballistischen Flugkörpern vornehmen. Was Trump nicht störte, da es sich um Kurzstreckenraketen handelte. Nordkorea arbeitet aber mit Hochdruck an Raketen, die nicht nur Japan und Südkorea, sondern auch die USA erreichen. Für Amerika wird Nordkorea damit zu einer akuten Bedrohung der nationalen Sicherheit. Für Donald Trump aber ist Kim Jong-Un "ein Freund", der eine "schöne Vision für sein Land" hat.



Die Plage

Sie ist zwischen sieben und neun Zentimeter groß, kann in 24 Stunden bis zu 150 Kilometer zurücklegen und frisst am Tag ihr Lebendgewicht an Pflanzen und Samen. Das beträgt zwar nur ein paar Gramm. Da schistocerca gregaria, die Wüstenheuschrecke, aber derzeit in Schwärmen von mehreren Millionen auftaucht, ist schnell mal die Nahrungsgrundlage von einigen Zehntausend Menschen vernichtet. Genau das passiert schon seit Monaten in Regionen Ostafrikas, der arabischen Halbinsel, des Iran, Indiens und Pakistans. Besonders dramatisch wird die Lage jetzt aber in Kenia, Äthiopien und Somalia, wo ohnehin schon Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind.



Heuschrecken gehören zu den zehn biblischen Plagen, aber die Invasion von schistocerca gregaria hat keine übernatürlichen, sondern sehr menschliche Ursachen. Zur Fortpflanzung braucht sie feuchten Boden. Dass der in ihrem Habitat eher knapp ist, hält ihre Zahl normalerweise in Grenzen. Nur ist in diesen Zeiten nichts mehr normal, auch nicht das Wetter. Mit der Erwärmung der Meere durch den Klimawandel nehmen schwere Stürme und heftige Regenfälle zu – und schaffen perfekte Brutbedingungen für die Insekten.

Die aktuelle Plage, so berichten UN und Hilfsorganisationen, nahm ihren Ausgang 2018 nach einem Zyklon im Jemen und im Oman. Von dort zogen die Tiere in immer größeren Schwärmen über das Rote Meer nach Ostafrika und über den Persischen Golf nach Asien. Prävention – also schnelles Identifizieren von Brutgebieten, das Abernten kleinerer Schwärme (Heuschrecken sind eine reichhaltige Proteinquelle) oder der Einsatz biologischer Mittel zur Schädlingsbekämpfung – wurde versäumt. Zumindest im Jemen ist das nicht verwunderlich. Das Land steckt seit fünf Jahren im Krieg. Die Teams zur Heuschreckenkontrolle, die bis Kriegsbeginn durchaus erfolgreich gearbeitet hatten, sind in alle Winde zerstreut, ihre Ausrüstung ist zerstört.

Inzwischen hat sich die Zahl der Insekten rasant multipliziert. Der größte Schwarm, derzeit über Kenia unterwegs, ist nach Angaben der Welthungerhilfe mit rund 2.400 Quadratkilometern fast so groß wie die Fläche des Saarlands. Da hilft nur noch der Großeinsatz mit Flugzeugen, die Pestizide sprühen. Was aber auch Boden, Wasser und Pflanzen schädigt.

Die Plage wird irgendwann vorübergehen. Wie viel Schaden sie bis dahin anrichtet, wie viele Menschen von Hunger bedroht werden, hängt auch davon ab, wie viel internationale Hilfe in die betroffenen Gebiete fließt.

Die Revolte

Während das Leben in der Ukraine immer mehr zum Erliegen kommt, geht der Krieg im Osten des Landes weiter: nicht eskalierend, sondern unbemerkt und etwas gedimmt. Immer wieder wird die Waffenruhe gebrochen – und zwar mit jenen 82-Milimeter-Mörsern und Panzerabwehrraketensystemen, die das Minsker Abkommen verbietet. Am 8. März wurde ein Soldat durch so eine Rakete getötet, sechs wurden verwundet. Vor ein paar Tagen wurde ein Soldat durch Schüsse verletzt, am vergangenen Montag traf es zwei weitere. Selbst in den sogenannten Entflechtungsgebieten, in denen keine Waffen sein dürften, wird immer wieder geschossen. Nicht alle Verstöße können die Beobachter der OSZE dokumentieren: Separatisten hindern sie am freien Zugang – wie schon früher. Doch die Begründung, warum sie nicht passieren dürfen, hat sich verändert. Nun heißt es: wegen der Quarantäne.

Inmitten der Krise wurde vermeldet, die ukrainische Seite sei bereit, direkt mit den Separatisten zu verhandeln. Das war seit 2014 ein Tabu – Verhandlungen laufen indirekt auf Anerkennung hinaus und diese wollte man unbedingt vermeiden. Bald schon soll ein gemeinsamer Rat tätig werden, in dem jeweils zehn Vertreter der ukrainischen Regierung und der Separatisten sitzen sowie ein Deutscher, ein Franzose, ein Russe und ein Vertreter der OSZE.

Viele in der Ukraine fassen das als Verrat auf. In Kiew versammelten sich Menschen aus Protest, was nun aber wegen der Quarantäne nicht mehr möglich ist. Am 25. März sollte die neue Vereinbarung in Minsk unterzeichnet werden, wird aber vorerst verschoben. Das Treffen wird erstmals per Videokonferenz stattfinden – wegen Corona.

Die Säuberung

Mohammed bin Salman ist ein Mann, für dessen Energie eine Krise zu wenig ist. Der saudische Kronprinz füllt sich mitten in der Pandemie die Tagesordnung mit weiteren Kämpfen auf. Der Krieg im Jemen ist noch nicht beendet, da hat er vor zwei Wochen einen Konflikt mit Russland und den USA über die Herrschaft auf dem Ölmarkt entfesselt. Für die persönliche Zukunft des 34-Jährigen ist jedoch die Palastrevolte entscheidend, die er Mitte März inszeniert hat.

Mohammed bin Salman (MbS) ließ vor einer Woche 298 Mitglieder des Herrschaftshauses und Staatsbeamte verhaften – Bestechung, Veruntreuung und Verschwendung öffentlichen Geldes waren die Vorwürfe. Der Vorgang erinnert an das Jahr 2017, als schon einmal über 300 Prinzen und Geschäftsleute verhaftet und erst nach vielen Wochen und gegen Zahlung milliardenschwerer Kautionen freigelassen wurden. Der Vorwurf der Untreue lässt sich gegen so einige Mitglieder des Hofes leicht erheben, denn manche Prinzen und Beamte verdienen in Saudi-Arabien kräftig nebenbei, wenn Staatsaufträge vergeben oder Rüstungsgüter eingekauft werden. Doch bei den Säuberungen von MbS gewinnt zufällig immer nur einer: er selbst.

Der jüngste Coup zeigt das. Verhaftet wurden 29 Beamte des Innenministeriums und acht hochrangige Offiziere und Generäle aus dem Verteidigungsministerium. Festgenommen wurde aber auch Prinz Ahmad, der sechs Jahre jüngere Bruder des amtierenden Königs Salman. Das erschien bisher undenkbar. Denn Prinz Ahmad wäre in der klassischen saudischen Abfolge der Thronanwärter, sollte der teil-demente König sterben. Dann aber will der ehrgeizige Kronprinz und Sohn von Salman selbst König werden. Also lässt er jetzt seinen schärfsten Konkurrenten Ahmad aus dem Weg räumen. Mit der Verhaftung von mutmaßlich illoyalen Generälen will er sicherstellen, dass die Streitkräfte hinter ihm stehen. MbS wendet die Korruption im Hause Saud gegen seine Gegner. Solange der Kronprinz und Besitzer von Jachten, Palästen und schnellen Autos selbst nicht überprüft wird, ist es sein schärfstes Schwert.

Die Provokation

Die Raketen trafen den Stützpunkt Taji im Irak in den Abendstunden. Sie tötete zwei US- und einen britischen Soldaten. Und obgleich niemand sich zu dem Angriff bekannte, stand kaum zu bezweifeln, wer gefeuert hatte: irakische Milizen, dem Iran verpflichtet. Das war am 11. März.

Prompt schlug Amerika zurück – allerdings überraschend mild. Das US-Militär bombardierte Waffendepots der Milizen. Fünf Menschen wurden getötet, darunter offenbar kein Milizionär.

Schlag, Gegenschlag. Nur eine weitere Runde im Konflikt zwischen den USA und Iran, könnte man meinen. Eine vergleichsweise Unspektakuläre zumal. Mit der Tötung des mächtigen iranischen Generals Qassem Soleimani durch eine amerikanische Drohne im Januar kaum zu vergleichen. Doch diese neue Runde ist längst nicht vorbei.

Vergangene Woche flogen wieder Raketen, auch in Richtung der US-Botschaft in Bagdad. Die Geschosse sollten offensichtlich nicht treffen, sie fielen auf offenes Gelände. Aber sie transportieren eine Botschaft: Irans Führung, ohne deren Einverständnis Iraks Milizen solche Anschläge nicht durchführen würden, macht weiter Druck. Erhöht ihn sogar.

Die Raketen treffen die Supermacht USA wie Nadelstiche. Wenig schmerzhaft, aber in der Summe ein Angriff. Das Risiko steigt, dass die USA demnächst stärker zurückschlagen. Immerhin hatte US-Präsident Trump jüngst noch geschworen, flösse Blut von US-Soldaten, wäre seine Rache fürchterlich.



Vorerst scheint die Corona-Pandemie deeskalierend gewirkt zu haben. Nach Recherchen der New York Times entschied Trump sich für den vergleichsweise milden Gegenschlag, obwohl seine Berater ihn zu härteren Maßnahmen drängten. Trump kann keine Eskalation in Nahost gebrauchen, während er sich im Inland als Krisenmanager beweisen muss. Im Herbst will er wieder gewählt werden. Das iranische Regime hat seinerseits mit dem Virus zu kämpfen. Die Infektionsrate im Land gehört zu den höchsten weltweit. Auch Mitglieder der politischen Führungsriege sind schwer erkrankt.

Dass der Iran die Raketenangriffe fortführt, zeige, dass das Risiko einer Eskalation insgesamt dennoch gestiegen sei, meint Phillip Smyth, Forscher am einflussreichen Thinktank Washington Institute. "Die USA hatten mit harter Rache gedroht, sie aber nicht durchgezogen. Der Iran wird bereit sein, mehr Amerikaner zu töten." Damit sei der Konflikt in eine neue Phase eingetreten, so Smyth. "Die einzelnen Attacken sind klein. Doch die Lage ist heißer geworden."

Der Abzug

Alles außer Corona – für den Bundestag heißt das in der laufenden, ausgedünnten Sitzungswoche, dass nur ein einziges anderes Thema auf der Tagesordnung steht: der Einsatz der Bundeswehr im Kampf gegen den IS.

Das Terrorregime "Islamischer Staat" im Irak und in Syrien gilt zwar als geschlagen, jedoch nicht als abschließend besiegt. Eine breite Koalition aus mehr als 60 Nationen beteiligt sich an militärischen Missionen, um den Irak zu stabilisieren und die islamistischen Kampfverbände kleinzuhalten – darunter auch Deutschland. An diesem Mittwoch dürfte der Bundestag einen Antrag der Bundesregierung verabschieden, der den Einsatz der Bundeswehr nicht einfach verlängert – er verändert ihn auch. Man könnte auch sagen: Er setzt einen Anfang für das Ende. Und das gefällt längst nicht jedem.

Weiterhin werden die bis zu 700 Soldaten der Truppe für die Luftbetankung und den Lufttransport der Kräfte der Koalition verantwortlich bleiben. Die Bundeswehr wird zusätzlich ein Radarsystem zur Luftraumüberwachung vor Ort stationieren und betreiben, wo genau steht noch nicht fest. Mit dem System soll eine weitgehende Maßnahme kompensiert werden, den die SPD in der Groko gegen den Widerstand von CDU und CSU durchgesetzt hat: Ende März werden die Bundeswehrsoldaten abgezogen, die bisher von Jordanien aus mit Tornado-Aufklärungsflugzeugen den Luftraum über dem Irak überwachten. Nach langen, schwierigen Verhandlungen hatte Italien zugesagt, die Aufgabe zu übernehmen. Nun sind die Italiener zu Hause aber mit ganz anderen und sehr großen Problemen befasst, sodass sie um einen Aufschub baten. Der wurde gewährt – aber die deutschen Soldaten bleiben trotzdem nicht länger. Andere, vor allem Amerikaner, werden ihre Aufgaben nun übernehmen. Freunde, so heißt es bei der Truppe selbst, habe man sich da nicht gemacht.

Und noch in einem anderen Bereich startet nun ein phasing out. Die Bundeswehr wird zwar die Ausbildung der irakischen Streitkräfte, das sogenannte capacity building, fortsetzen – aber nur bis zum 31. Oktober. Dann endet die Mission. Nicht mehr Deutschland wird dann dafür verantwortlich sein, irakische Streitkräfte so fit zu machen, dass sie im Kampf gegen die Islamisten bestehen könne, sondern die Nato.

So sieht das also aus, wenn Deutschland, wie oft verkündet, international mehr Verantwortung übernimmt. Erst zieht es seine Aufklärer ab – und dann seine Ausbilder.