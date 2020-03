"Bald wird hier wieder Gelächter zu hören sein. Wir werden keinen einzigen von uns verlieren. Wir sehen uns!" Diese Sätze stehen auf einem Banner am Eingang von Amelie's Garden, einem Café in der Innenstadt der türkischen Hauptstadt Ankara. Das Café hat drei Eigentümer, 22 Mitarbeiter und Hunderte Kunden, es ist einer der beliebtesten Treffpunkte der Stadt.

Da sich das Coronavirus auch in der Türkei ausbreitet, wurde Amelie's Garden am 16. März bis auf Weiteres geschlossen. Das war fast eine Woche, nachdem der erste offizielle Corona-Fall bekannt geworden war. Als die Schließung verkündet wurde, räumten die Mitarbeiter und Kunden die Tische und Stühle in eine Ecke, hoben ihre Gläser, um auf die Gesundheit anzustoßen. Dann gingen sie auseinander, ohne sich zu küssen und zu umarmen, wie sonst immer. Die Furcht war den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzumerken. Wird Amelie's Garden diese Krise überleben? Werden sie noch einen Job haben, zu dem sie zurückkehren können?

Ähnlich wie in den Nachbarländern geht es in der Türkei angesichts der Covid-19-Pandemie für die Regierung darum, den Kampf gegen das Virus möglichst als politischen Erfolg darzustellen. In der Türkei sind die demokratischen Strukturen schon lange in Gefahr. Zudem steckt das Land in einer politischen und wirtschaftlichen Krise und ist in Konflikte mit seinen Nachbarländern verwickelt, etwa mit Syrien. So stellt sich die Frage: Wird die türkische Regierung ihr autoritäres Handeln aufgeben, wenn Vertrauen der Bevölkerung in ihre politische Führung so wichtig wäre?

In der Türkei gibt es bisher offiziell 2.433 Corona-Infizierte, 59 Menschen sind an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Seit dem Ausbruch ist der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca mit seinen Social-Media-Beiträgen und täglichen Pressekonferenzen das Gesicht der Regierung geworden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, normalerweise allgegenwärtig, ist bisher nur zweimal öffentlich aufgetreten.

Die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie scheinen zunächst sinnvoll zu sein. So hat sie umfangreiche Beschränkungen erlassen, damit die Menschen zu Hause bleiben, um so die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Die Regierung versprach auch, die diagnostischen Tests, die Herstellung von Beatmungsgeräten und die Forschung an einem Impfstoff voranzutreiben. Alle Schulen wurden geschlossen, Schülerinnen und Schüler sollen online unterrichtet werden. Studentinnen und Studenten wurden angewiesen, ihre Unterkünfte auf dem Universitätsgelände zu räumen – die Räume werden nun für die Quarantäne von Corona-Patienten genutzt.



Die Regierung spielt das Ausmaß herunter

Auch die Beamten arbeiten von zu Hause aus. Personen über 65 Jahren dürfen ihre Häuser nicht verlassen. Selbst die Gemeinschaftsgebete in den Moscheen wurden verboten. Für viele Länder wurden Reiseverbote erlassen.

Die Krise in der Türkei aber hat gerade erst begonnen – und sie wird das Land langfristig verändern. Statt diese Herausforderungen ehrlich zu benennen, will die türkische Regierung den Eindruck vermitteln, alles im Griff zu haben – und versucht, das Ausmaß der Krise herunterzuspielen. Eine aktuelle Umfrage verdeutlicht, wie effektiv die Regierung die öffentliche Wahrnehmung kontrolliert. Demnach glaubt eine Mehrheit, dass das Coronavirus für sie selbst oder die eigene Familie keine unmittelbare Bedrohung darstellt.

Folgt man den wissenschaftlichen Statistiken zum Verlauf der Corona-Pandemie, ergeben sich auch für die Türkei düstere Szenarien: Mehr als 50 Millionen Menschen könnten sich mit dem Virus anstecken, mehrere Millionen Menschen könnten an der Lungenkrankheit Covid-19 erkranken, darunter fast eine Million schwer. Wenn man die Mortalitätsrate bei etwa drei Prozent annimmt, könnten fast hunderttausend Türkinnen und Türken sterben.