"Warum seid ihr nicht nach Europa abgehauen?" So wurde der 23-jährige Syrer Firas Al Talawy begrüßt, als er vor ein paar Tagen nach Buca nahe Izmir zurückkehrte. "Erdoğan hat doch die Tore für euch geöffnet, ihr undankbaren Syrer!"

Firas ist einer von Tausenden Flüchtlingen, die aufgebrochen waren, um die Grenze zu Griechenland zu überqueren – und nun von dort wieder zurückkehren. Nicht nur vieler Hoffnungen beraubt, sondern auch ihrer Würde.

Zwei Tage verbrachte Firas im Grenzgebiet zwischen der türkischen Provinz Edirne und der griechischen Region Evros, dann wurde ihm klar, dass er zum Spielball geworden war. Für ihn und seine Familie würde sich die Grenze nicht öffnen, er würde nicht nach Europa gelangen.

Vorhölle, Hölle

Am 28. Februar hatte Firas gehört, die Grenzen für Flüchtlinge nach Europa seien offen. Er blieb vorsichtig, er hatte zu viele schlechte Erfahrungen gemacht. Doch den Tag über gab es immer wieder Berichte von den angeblich offenen Grenzen. Abends packte er ein paar Taschen und einen kleinen Rucksack mit den bescheidenen Besitztümern des Lebens in Buca. Mit seiner 18-jährigen Frau Iman und der einjährigen gemeinsamen Tochter Seher nahm er einen Bus; im Morgengrauen erreichten sie den Busbahnhof in Edirne.

Er war aufgeregt, erzählt er, voller Hoffnung und Träume. Er wollte etwas ganz Einfaches: "Ein Leben in Würde und eine bessere Zukunft für meine Tochter."

Im Grenzland nahe Pazarkule und Kastanies traf er Tausende andere Flüchtlinge. Sie verbrachten dort Tage und Nächte unter freiem Himmel, in der Kälte, mit Nieselregen, ohne Toiletten, ohne frisches Wasser oder Essen. Sie schliefen draußen, manche hatten eine Decke, manche versuchten, sich mit Müllsäcken vor der Feuchtigkeit zu schützen. Das Niemandsland an der Grenze war zu einem improvisierten Lager geworden. Die Menschen sammelten alles Brennbare, um Feuer zu machen. Auch Firas versuchte, seine Familie mit einem kleinen Feuer zu wärmen. Von Hunderten solcher Feuer stieg Rauch vom feuchten Boden auf. Die Szene ähnelte einer Vorhölle, wenn nicht der Hölle.

Wie allen anderen Flüchtlingen in dieser Gegend boten Schleuser auch Firas an, ihn über illegale Grenzübergänge nach Griechenland zu bringen. Da die türkischen Grenzer nichts mehr unternahmen, schien das für viele verlockend. Aber alle Wege führten durch einen Fluss und das wollte Firas mit seinem kleinen Kind nicht riskieren.

Firas war erschöpft und frustriert. Er verstand, dass er belogen und missbraucht worden war in einem politischen Konflikt, in dem der türkische Präsident nach der Tötung von türkischen Soldaten in Syrien Europa damit drohte, Flüchtlinge über die Grenzen zu schicken. Und als wäre das nicht genug, wurden die Menschen dann von den griechischen Sicherheitskräften gedemütigt und mit Tränengas beschossen. Die einjährige Seher litt sehr unter dem Tränengas, das stundenlang in der Luft hing. Und so erstickte Firas seine Hoffnungen, löschte das kleine Feuer und machte sich auf den Weg zurück zum Busbahnhof in Edirne.

Hier wohnt Firas mit seiner kleinen Familie in Buca. © privat

Als die Sonne unterging, stieg die Familie wieder in einen Bus, der sie zurückbrachte zu dem, was Firas zuvor als "erbärmliches Leben ohne Perspektive" bezeichnet hatte. Mit gebrochenem Stolz. Niemand verabschiedete sie in Erdine. Und niemand hieß sie in Buca willkommen.

Missgunst und Hass

"Almosen will ich von niemandem", sagt Firas, zurück in Buca, am Telefon. "Ich bin Gabelstaplerfahrer, ich habe einen Beruf. Ich möchte gern Deutsch lernen, dort arbeiten, nach Hause kommen und Zeit mit meiner Familie verbringen. Vielleicht zur Schule gehen. Iman ist noch jung, vielleicht kann sie zur Schule gehen."

In der Türkei, die seit dem Beginn des Krieges 3,7 Millionen Geflüchtete aus Syrien aufgenommen hat, ist die Stimmung längst feindlich geworden. Für alle Missstände, die durch den erodierenden Staat und die zunehmende Wirtschaftskrise entstehen, machen die Türkinnen und Türken die syrischen Flüchtlinge verantwortlich. Das Wort Flüchtling ist zum Synonym für Syrer geworden – auch wenn es um Geflüchtete aus anderen Ländern geht.

Seit dem Drama an der griechischen und bulgarischen Grenze schlagen den Geflüchteten viele widersprüchliche Emotionen entgegen. Die Mehrheit der Türkinnen und Türken wünscht, dass die Flüchtlinge das Land verlassen. Doch viele warfen ihnen auch Undankbarkeit vor, die Türkei habe sie in der Not aufgenommen und jetzt wollten sie weg.

Die türkischen Medien – und sozialen Medien – veröffentlichen derweil Bilder von nackten und geschlagenen Geflüchteten, die versucht hatten, die Grenze nach Griechenland oder Bulgarien zu überwinden und mit Gewalt zurück in die Türkei geschickt wurden. Es gibt Berichte, dass Sicherheitskräfte oder auch selbst ernannte Grenzpatrouillen den Menschen die Kleider wegnahmen und sie schlugen, bevor sie sie zurück in die Pufferzone zwischen den beiden Grenzen brachten. Einige der Geflüchteten berichten den Medien, ihnen seien Geld und andere Besitztümer abgenommen worden. Die Kommentare in den türkischen Onlinemedien zu diesen Berichten zeugen wiederum nicht von Mitleid, sondern von Missgunst und Hass.