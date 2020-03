Die USA haben im UN-Sicherheitsrat eine Erklärung blockiert, mit der die von Russland und der Türkei ausgehandelte Waffenruhe für Syrien begrüßt werden sollte. Eine solche Erklärung wäre verfrüht, argumentierten die Vertreter der USA nach Angaben aus Diplomatenkreisen. Russland hatte die Erklärung eingebracht.



Die britische Botschafterin Karen Pierce sagte, unter anderem sei unklar, wie die Vereinbarung in der Praxis umgesetzt werden und wer die Waffenruhe überwachen solle. Auch der deutsche Botschafter Christoph Heusgen betonte, es müsse zunächst abgewartet werden, wie die Lage sich entwickele. Es gehe jetzt vor allem darum, sichere Gebiete für die Zivilisten zu schaffen.

Russlands Staatschef Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatten die Feuerpause für die umkämpfte nordsyrische Provinz Idlib am Donnerstag verkündet. Sie trat in der Nacht zum Freitag in Kraft und hielt offenbar weitgehend. Wie der Kreml mitteilte informierte Putin am Freitag Syriens Präsident Baschar al-Assad über die Vereinbarung mit der Türkei. Assad begrüßte demnach das Ergebnis der Gespräche.



Die Vereinbarung sieht auch einen zwölf Kilometer breiten Sicherheitskorridor entlang der strategisch wichtigen Autobahn M4 in Nordsyrien vor. Um den Korridor zu schützen, soll es ab 15. März erstmals gemeinsame Patrouillen russischer und türkischer Soldaten geben.

Seit Anfang Dezember 2019 sind laut der UN-Hilfsorganisation Ocha rund eine Millionen Menschen innerhalb der Provinz Idlib und aus der Region um Aleppo in Nordsyrien vertrieben worden. In den vergangenen Wochen wurden in Syrien die meisten Menschen vertrieben seit Beginn des Bürgerkriegs.