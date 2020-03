Der UN-Sondergesandte für Libyen, Ghassan Salamé, hat aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt eingereicht. Der mit seinen Aufgaben verbundene Stress sei zu viel für ihn, teilte der libanesische Diplomat per Twitter mit. Daher habe er UN-Generalsekretär António Guterres gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden. Die Vereinten Nationen bestätigten ein entsprechendes Gesuch. UN-Sprecher Stepháne Dujarric sagte, Guterres werde sich um einen "schnellen Übergang" bemühen.

Der Rücktritt des 1951 geborenen Diplomaten Salamé kommt zu einem besonders kritischen Zeitpunkt für das nordafrikanische Land und ist ein weiterer Rückschlag. Der Libanese hatte das Amt im Sommer 2017 von dem deutschen Diplomaten Martin Kobler übernommen. Keinem der bisherigen Vermittler ist es gelungen, das Bürgerkriegsland auf einen Weg zum Frieden zu bringen. Zuletzt hatte Salamé Gespräche mit Vertretern der libyschen Konfliktparteien in Genf geführt, um eine politische Lösung zu erreichen. Diese gestalten sich schwierig, da die Konfliktparteien direkte Gespräche miteinander ablehnen.

Seit dem gewaltsamen Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 herrscht in Libyen Chaos. Die von den Vereinten Nationen anerkannte Einheitsregierung von Fajis al-Sarradsch in Tripolis ist schwach. Ein Großteil des Ostens und Südens des Landes wird von den Truppen von General Chalifa Haftar kontrolliert, der gegen die Einheitsregierung kämpft. Vor knapp einem Jahr startete er eine Offensive auf Tripolis.

Salamés Mission war durch die immer stärkere Einmischung ausländischer Mächte zunehmend schwieriger geworden. Haftar wird unter anderem von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Saudi-Arabien, aber auch von Russland unterstützt. Sarradsch wiederum erhält Hilfe von der Türkei. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan schickte eigene Truppen in das Bürgerkriegsland.

In den vergangenen Wochen hatte es verstärkt diplomatische Bemühungen gegeben, die Krise zu beenden. Doch auch eine Konferenz mit den beteiligten internationalen Mächten in Berlin in diesem Januar konnte die Lage nicht beruhigen. Zwar wurde dort das Waffenembargo bekräftigt, das jedoch nach UN-Angaben weiter verletzt wird. UN-Generalsekretär António Guterres nannte ausdrücklich die Emirate, Ägypten, Russland und die Türkei und sprach von einem Skandal. Die EU kündigte eine Überwachungsmission an, um den Druck auf die Waffenlieferanten zu erhöhen. Eine im Frühjahr verkündete Waffenruhe ist sehr brüchig.