Ashkan Jahangiris Engagement für Bernie Sanders endet an einem roten Schild. "Ab hier keine Stimmenfängerei mehr" steht darauf geschrieben. Freiwillige, die in letzter Minute noch Wähler von ihrem Kandidaten überzeugen wollen, müssen einen Mindestabstand zum Wahllokal einhalten. Deshalb darf Jahangiri die Highschool in Killeen in der Nähe von Austin in Texas nicht betreten. Doch vor dem roten Schild ist alles erlaubt.



"Wissen sie schon, wen sie wählen wollen?", ruft er einer Frau von der Seite zu. "Entweder Sanders oder Biden", ruft Debbie van Manen zurück. Hauptsache, jemand, der Trump schlagen könne. "Nur Bernie kann Trump schlagen", sagt Jahangiri. Er könne sogar im konservativen Texas gewinnen. "Und er wird dafür sorgen, dass die Milliardäre endlich zahlen." Ein Gespräch entwickelt sich. Der 24-jährige Sonderpädagoge im weißen Bernie-Shirt rattert herunter, warum Sanders der beste Kandidat ist. "Ich habe Studienschulden", sagt Van Manen. "Bernie wird sie ausradieren", verspricht Jahangiri. Wenige Minuten später ist die Wählerin überzeugt. Die Frau behauptet, jetzt Bernie Sanders zu wählen. "Ich glaube, dass ich hier wirklich einen Unterschied machen kann", sagt er.



Es ist Super Tuesday in den Vereinigten Staaten. Gleich in 14 Bundesstaaten auf einmal entscheiden die Wähler an diesem Tag, wem sie ihre Stimme für die Präsidentschaftsnominierung der Demokraten geben wollen. Am Ende dieses Tages ist klar: Das Rennen ist endgültig zu einem Duell zwischen Joe Biden und Bernie Sanders geworden. Biden hat zwar die meisten Bundesstaaten für sich entschieden. Sanders kann aber mit Kalifornien den Staat mit den meisten Delegierten holen. Aber wer von beiden kann den amtierenden Präsidenten Donald Trump am ehesten schlagen?



Biden hat die Unterstützung des Establishments

In Charlotte, der größten Stadt des Bundesstaats, regnet es so stark, dass die Straßen unter Wasser stehen. Autos fahren nur langsam, selbst mit Regenschirm ist es nur schwer auszuhalten. Der Anwalt Cary Nadelman, 49, angegraute Locken und große Hornbrille, ist trotzdem in das Gemeindehaus der St. John's Baptist Church aufgebrochen, mitten in einem hippen Viertel voller Kneipen und Regenbogendekor.

Er stimmt heute für Joe Biden – und das, obwohl er eigentlich Bernie Sanders gut findet. "Ich habe das Gefühl, dass die Demokraten mit Biden besser aufgestellt sein werden", sagt er. "Ich mag viele der Ideen, die Bernie Sanders hat, aber im Moment ist das Land einfach nicht bereit dafür." Dass führende Demokraten sich gerade alle hinter Biden versammeln und ihm gegen Sanders den Rücken stärken, findet Nadelman "klug" – auch wenn es natürlich frustrierend sei, so strategisch wählen zu müssen. "Aber das sind nun mal die Zeiten, in denen wir leben." Er wird an diesem Tag in Charlotte nicht der Einzige bleiben, der so argumentiert. Biden sei eben ein erfahrener Staatsmann, sagt Teresa Ward, die im selben Wahllokal wählen war wie Nadelman. "Ich hätte gern für Bernie gestimmt, aber ich glaube einfach nicht, dass er stark genug ist, um Trump zu schlagen. Allen, die ich kenne, geht es genauso."

Biden hat nicht nur in Rekordzeit Stimmen zu Sanders aufgeholt, er hat auch von fast allen Kandidaten, die kürzlich ausgestiegen sind, sogenannte Endorsements bekommen, also deren offiziellen Zuspruch. Auch Jahangiri hat natürlich mitbekommen, dass sich Sanders' Gegner im moderaten Parteiflügel auf den Kandidaten Biden geeinigt haben und diesen mit voller Kraft unterstützen. Die Fronten gegen Sanders scheinen sich zu schließen.

Den überzeugten Sozialisten Jahangiri stört das nicht. "Ich hätte mich sehr gewundert, wenn das Establishment nicht alles versucht, um Bernie zu stoppen", sagt er gelassen. Richard Smith, den Jahangiri noch kurz vor dem roten Schild erwischt, kann er jedoch nicht überzeugen. "Eigentlich teile ich Bernies Ziele", sagt er. "Aber ich fürchte die Gegenreaktionen." Auf die liberale Präsidentschaft Barack Obamas sei eben Donald Trump gefolgt. Ein radikaler Kandidat wie Sanders könne noch radikalere Reaktionen provozieren. Außerdem habe der von Smith geschätzte Buttigieg Biden empfohlen. Deshalb stimmt der Mann mit dem Cowboyhut für Biden.