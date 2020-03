Es ist kaum zu fassen, aber mittlerweile sehr wahrscheinlich: Die nächste amerikanische Präsidentschaft wird wohl zwischen drei alten weißen Männern entschieden. Auf der Seite der Republikanischen Partei steht unangefochten der gegenwärtige Amtsinhaber, der 73-jährige Republikaner Donald Trump. Auf der Seite der Demokratischen Partei ist noch nicht ausgemacht, welcher ihrer Kandidaten am Ende Trump herausfordern wird. Aber aller Voraussicht nach wird es entweder der 78-jährige Bernie Sanders oder der 77-jährige Joe Biden sein.

Nichts gegen das Alter, aber in einem demografisch sich derart rasant wandelnden Land wie den Vereinigten Staaten von Amerika sind weiße Männer, die auf die 80 zugehen, ein Anachronismus. Der Anteil weißer Amerikaner an der Bevölkerung schrumpft, spätestens 2045 wird er nach allen Voraussagen weniger als 50 Prozent betragen. Die Mehrheit werden dann zusammengerechnet die Minderheiten bilden, vor allem Amerikaner mit lateinamerikanischen Wurzeln, Latinos oder Hispanics genannt, Afroamerikaner und Amerikaner asiatischer Herkunft.

Der Repräsentant dieses neuen Amerikas hieß Barack Obama. 2008 und 2012 wurde der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten in erster Linie mithilfe der Minderheiten gewählt. Für den Demokraten Barack Obama stimmten zwar nur 39 Prozent der weißen Wähler, aber über 70 Prozent der Latinos und Asiaten und über 90 Prozent der Schwarzen. Obama erhielt auch verhältnismäßig viele Stimmen von jungen Wählern.

Klar war immer, solange weiße Wähler noch die Mehrheit stellen, haben konservative Republikaner nach wie vor eine Chance auf das Weiße Haus. Für Demokraten hingegen lautete nach Obama die allgemeine Weisheit: Wollen sie erfolgreich sein, können sie nur noch jemanden aufs Schild heben, der entweder einigermaßen jung oder eine Frau oder ein Angehöriger einer Minderheit ist. Doch die Vorwahlen 2020 scheinen solche angeblichen Gewissheiten auf den Kopf zu stellen. Die beiden schwarzen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Kamala Harris und Cory Booker, flogen schon früh aus dem Rennen, ebenso der Latino Julián Castro.

Am Wochenende gab auch der 38-jährige Bürgermeister von South Bend, Pete Buttigieg, auf. Der gemäßigte Demokrat aus dem US-Bundesstaat Indiana, ein bekennender Schwuler, sah nach den bisherigen Wahlgängen keine Möglichkeit mehr auf einen Sieg. Die Chancen schwinden mit jedem weiteren Wahlgang auch für die beiden Frauen auf dem demokratischen Kandidatenkarussell, die 70-jährige Elizabeth Warren aus Massachusetts und die 59-jährige Amy Klobuchar aus Minnesota.

Wie gesagt, von den Republikanern kann man nichts anderes als einen weißen Mann wie Trump erwarten, in ihren Reihen stößt man kaum auf Repräsentanten des sich verändernden Amerikas.

Aber was ist mit der Demokratischen Partei los, die doch den demografischen und gesellschaftspolitischen Wandel der Gesellschaft verkörpern will? Sie schickt jetzt ausgerechnet jene ins Rennen, die das genaue Gegenteil sind: alte weiße Männer mit europäischen Wurzeln. Doch der Vorwurf der Rückwärtsgewandtheit trifft nicht allein die Führung der Partei, sondern mindestens ebenso das Fußvolk, die vielen demokratischen Wähler, die in den Vorwahlen ihre Stimmen abgeben. Sie haben alle Präsidentschaftskandidaten, die Afroamerikaner, Latinos, Frauen oder jung sind, bislang durchfallen lassen.

Bei vielen jungen Demokraten und den Latinos ist der selbsternannte Sozialist Bernie Sanders Favorit, bei vielen Schwarzen und älteren Parteigängern der ehemalige Vizepräsident Joe Biden. Zukunftsweisend ist diese Wahl nicht.



