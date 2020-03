In den USA haben drei weitere Staaten ihre Vorwahlen im Präsidentschaftswahlkampf abgeschlossen, und der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden zeichnet sich erneut als Gewinner ab.



Laut ersten Prognosen setzte sich Biden im wichtigen Staat Florida deutlich gegen den linksgerichteten Rivalen Bernie Sanders durch. Das meldeten die Fernsehsender ABC, Fox News und CNN übereinstimmend. Schätzungen zufolge lag Biden rund 40 Punkte vor Sanders. Damit festigte der 77-Jährige seine Favoritenrolle im US-Wahlkampf als demokratischer Herausforderer gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump. Vor der Abstimmung in Florida hatte Biden bereits Vorwahlen in 16 anderen Bundesstaaten gewonnen.

Am Dienstag wurde auch in Illinois und Arizona gewählt. In allen drei Bundesstaaten hatte Biden in Umfragen weit in Führung gelegen und erste Prognosen sehen Biden in Illinois auch als Gewinner. Sollte er in allen drei Staaten siegen, dürfte der Druck auf Sanders weiter zunehmen, aus dem Rennen auszusteigen.

Vorwahlen in Ohio fielen wegen der Coronavirus-Pandemie aus



Nach der Auszählung von 72 Prozent der Bezirke in Florida würden auf Biden 39 Delegierte entfallen, auf Sanders 11, berichtete das Forschungsinstitut Edison Research. 219 Delegiertenstimmen werden insgesamt in Florida vergeben, 155 in Illinois. Weitere Ergebnisse werden in der Nacht aus Arizona erwartet.

Die Vorwahlen bereiten das Feld für den Nominierungsparteitag der Demokraten im Sommer, bei dem der Präsidentschaftskandidat der Partei am Ende gekürt wird. In Florida, Illinois und Arizona geht es um 441 Stimmen von Delegierten für diesen Parteitag - das entspricht rund 11 Prozent aller regulären Parteitagsdelegierten. Allein 219 Delegiertenstimmen werden in Florida vergeben, 155 in Illinois, 67 in Arizona.

Eigentlich sollte am Dienstag auch in Ohio abgestimmt werden. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte die Gesundheitsbehörde allerdings kurzfristig angeordnet, die Wahllokale geschlossen zu halten. In einem TV-Duell Anfang der Woche nutzten sowohl Biden als auch Sanders die Gelegenheit, das Vorgehen der US-Regierung zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zu kritisieren.