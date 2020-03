Niamatullah Zenrary erinnert sich noch ganz genau, wie der Einmarsch der USA in Afghanistan begann. Mit den ersten Luftangriffen regnete es Bomben auf die südafghanische Provinz Kandahar, um dort – einen Monat nach den Anschlägen des 11. Septembers – die Taliban zu bekämpfen, die Osama bin Laden und anderen Al-Kaida-Terroristen Schutz boten. "Den Menschen schoss das Blut aus Augen und Nasen, so stark waren die Stoßwellen der Explosionen", sagt der heute 42-Jährige, der damals in das benachbarte Pakistan floh.

Jahre später kehrte er zurück, um sich den Taliban anzuschließen; auch heute kämpft er weiterhin als Kommandeur für die Militanten in Zhari, einem staubigen Bezirk Kandahars, wo im Frühling der Schlafmohn blüht. "Natürlich wollen die Afghanen Frieden", sagt er, fügt aber entschlossen hinzu: "Unsere Streitkräfte wachsen weiter, denn der Krieg ist noch nicht vorbei."

Für die USA ist der Afghanistan-Konflikt der längste in ihrer Geschichte und mit zwei Billionen US-Dollar einer der teuersten. Mindestens 3.500 Soldaten der US- und Koalitionstruppen sowie Zehntausende afghanische Sicherheitskräfte wurden dabei getötet. Mehr als 100.000 Zivilisten starben allein im vergangenen Jahrzehnt. Für die Afghanen begannen die Kämpfe weit vorher – bereits als die Sowjetunion 1979 in das Land einmarschierte. Seitdem gab es keinen Frieden mehr.



Der Frieden ist zerbrechlich

Zwar schienen die USA die Taliban kurzzeitig zu besiegen, doch die Militanten haben sich seither die Macht neu errungen und könnten schon bald Teil der Regierung werden. Im vergangenen Jahr kontrollierte der afghanische Staat nach Schätzungen der US-Regierung nur 53,8 Prozent des Landes, währen 33,9 Prozent umstritten und 12,3 Prozent unter Taliban-Einfluss standen.

Nun sitzen die USA mit den Militanten am Verhandlungstisch, an dem bislang kein Platz für die afghanische Regierung selbst war, denn die Taliban erkennen diese nicht als legitim an. Gespräche zwischen beiden Parteien zogen sich über das vergangene Jahr hinaus und am 29. Februar unterschrieben der US-Sondergesandte, Zalmay Khalilzad, und der Leiter des politischen Büros der Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, ein Abkommen in Doha, um den Weg für Frieden in Afghanistan zu ebnen. Zwar konnten sich die Gruppen nicht auf eine Waffenruhe einigen, doch eine einwöchige Minderung der Gewalt lief der Zeremonie in Katars Hauptstadt voraus.

Das Friedensabkommen soll zu einem Abzug aller US-Truppen innerhalb der nächsten 14 Monate führen und endlich auch zu direkten Gesprächen zwischen den Militanten und der afghanischen Regierung. In Zukunft sollen die beiden die Macht teilen.

Ob sich die Taliban einfach entwaffnen lassen und der Regierung als Einheit beitreten, ist unklar. Ein Abgeordneter des afghanischen Geheimdienstes NDS schätzte, dass sich bis zu zehn Prozent der Taliban-Kämpfer sogar dem "Islamischen Staat" anschließen könnten.

Was aber die Rückkehr der Taliban für das afghanische Volk bedeutet, ist klar: Angst.