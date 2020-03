Bernie Sanders hat gute Erinnerungen an die Präsidentschaftsvorwahl in Michigan. 2016 konnte der linke Senator aus Vermont hier knapp gewinnen und etablierte sich endgültig als ernsthafter Gegner der damaligen Favoritin Hillary Clinton. Sanders gelang es damals, Wählerinnen und Wähler aus der Arbeiterschaft zu mobilisieren, die vor allem von der Freihandelspolitik des demokratischen Establishments enttäuscht waren. Eben diese Wählergruppe verhalf wenige Monate später Donald Trump zum Sieg in der Präsidentschaftswahl.

Vier Jahre später ist Sanders zurück in Michigan. Doch dieses Mal kämpft er um sein politisches Überleben. Am Super Tuesday vergangene Woche konnte der ehemalige Vizepräsident Joe Biden mehr Vorwahlstaaten gewinnen als der bis dahin als Favorit gehandelte Sanders. Nun muss der Sozialist zurückschlagen – vor allem in Michigan. An diesem Dienstag finden in sechs Bundesstaaten die nächsten Vorwahlen statt, aber "Michigan ist möglicherweise der wichtigste Staat", sagt der 78-Jährige. Und fügt hinzu: "Ich glaube, wir werden gut abschneiden und Biden schlagen."

In der Tat ist ein Sieg im Mittleren Westen für den linken Hoffnungsträger fast überlebenswichtig, um sich als aussichtsreicher Gegner für Biden aber auch Donald Trump zu etablieren. Die deindustrialisierten Swing States rund um die großen Seen dürften im November wieder die Präsidentschaftswahlen entscheiden. Wer in Michigan gewinnt, kann hier seine Wählbarkeit in einem möglichen Duell gegen Trump demonstrieren. Und eben deshalb hat Sanders seine Wahlkampfbemühungen hier konzentriert. Einen für Freitag geplanten Auftritt im republikanisch geprägten Mississippi sagte er kurzfristig ab, um stattdessen durch Michigan zu touren.



Trügerische Massen

Wie gewohnt sprach Sanders dort vor Tausenden begeisterten Anhängern. In Ann Arbor waren es allein 10.000. Doch die bisherigen Vorwahlen haben gezeigt, dass Massenveranstaltungen zwar eindrucksvoll aussehen, in der Stimmabgabe aber nicht entscheidend helfen. Biden gewann zum Beispiel den Bundesstaat Minnesota, obwohl er dort nicht einmal persönlich vor Ort Wahlkampf gemacht hatte. Sanders' Plan, vor allem Nicht- und Erstwähler anzusprechen, ging bisher kaum auf. In Ann Arbor bat er seine jungen Anhänger deshalb: "Sagt euren Freunden, dass sie aufhören sollen, sich zu beschweren und sich wehren sollen."

In Michigan soll es besser klappen mit der Mobilisierung nicht nur bei Studierenden. Vor allem schwarze Wählerinnen und Wähler will Sanders ansprechen und erhielt dafür jetzt die Hilfe des afroamerikanischen Aktivisten Jesse Jackson, der einst selbst für das höchste Amt im Staat kandidierte. 1984 und 1988 trat Jackson in den Vorwahlen der Demokraten an und versuchte, genau wie Sanders heute, eine Koalition aus Arbeiterinnen und Arbeitern mit den Minderheiten zu bilden. Am Sonntag gab Jackson seine Unterstützung für den Sozialisten aus Vermont bekannt. Vor allem dessen Einsatz für die Rechte von schwarzen Amerikanern hätten ihn überzeugt, sagte Jackson bei einer Veranstaltung in Grand Rapids: "Ein zurückgelassenes Volk kann auf dem moderaten Weg nicht aufholen. Das geht nur mit einem progressiven sozialen und ökonomischen Pfad." Und diesen Pfad repräsentiere Sanders.

Doch Jacksons Unterstützungserklärung blieb an diesem Wochenende die einzige gute Nachricht für Bernie Sanders. Die Demokraten stellen sich immer geschlossener hinter Joe Biden. Auch dessen ehemalige Vorwahlgegner Cory Booker und Kamala Harris, die Biden zuvor noch heftig attackiert hatten, stehen jetzt hinter dem 77-Jährigen.

Graswurzelbewegung gegen Establishment

Am vergangenen Donnerstag war zudem die progressive Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren aus dem Rennen ausgestiegen und verweigerte Sanders die Unterstützung. Nun stehen er und seine Graswurzelbewegung weitgehend allein der Macht des demokratischen Establishments gegenüber. Es scheint, als würde deren Geschlossenheit sich auch in Michigan bemerkbar machen. In den Umfragen, die seit Monatsbeginn veröffentlicht wurden, führt Biden deutlich mit durchschnittlich mehr als 25 Prozentpunkten.

Sollte es Obamas ehemaligen Vize gelingen, rund um Detroit einen Sieg einzufahren, würde es für Bernie Sanders vermutlich deutlich schwerer, in den ausstehenden Bundesstaaten weiter Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Umgekehrt könnte ein Sanders-Sieg in Michigan dessen Kampagne aber auch vitalisieren. Denn obwohl Bidens Siege am Super Tuesday in den Medien breit rezipiert wurden: Bei den Delegiertenzahlen liegt er nach aktuellem Auszählungsstand mit 664 Delegierten nur knapp vor Sanders mit 573 Delegierten. Und es ist nicht einmal ein Drittel der Stimmen verteilt. Mit einem deutlichen Sieg in Michigan und im eher linken Westküstenstaat Washington könnte Sanders im Kampf um die Nominierung die Lücke zu Biden schließen.

Falls ihm das nicht gelingt, dürfte es für Sanders schwer werden. Am Dienstag kommender Woche wird in Ohio, Illinois, Arizona sowie im delegiertenreichen Florida gewählt. Den Umfragen zufolge liegt Biden in allen vier Staaten vorn. Und so könnte sich das Schicksal der zweiten Präsidentschaftskampagne von Bernie Sanders dann entscheiden.