Bei den Vorwahlen der Demokraten um die US-Präsidentschaftskandidatur in sechs weiteren Bundesstaaten hat der eher linke Senator Bernie Sanders laut Prognosen North Dakota für sich entschieden. Das berichten die Fernsehsender Fox News, NBC und CNN übereinstimmend. Der frühere Vizepräsident Joe Biden gewann in den vier Bundesstaaten Michigan, Mississippi, Missouri und Idaho. Die Ergebnisse aus Washington werden noch ausgezählt.

In North Dakota geht es lediglich um die Stimmen von 14 der fast 4.000 Delegierten für den Parteitag der Demokraten im Juli, auf dem der Präsidentschaftskandidat gekürt werden soll. Zum Vergleich: Im Industriestaat Michigan geht es um die Stimmen von 125 Delegierten. Sanders hat jedoch angekündigt, ungeachtet der Ergebnisse nicht aus dem Rennen aussteigen zu wollen.

Bisher wurden die Stimmen von knapp 47 Prozent der 3.979 regulären Delegierten für den Parteitag der Demokraten vergeben; für eine Nominierung sind am Ende 1.991 nötig. Derzeit liegt Biden mit 841 Delegiertenstimmen vor Sanders mit 679 Stimmen.



Biden hatte Sanders zuletzt zur Zusammenarbeit aufgerufen. Gemeinsames Ziel sei es, bei der Präsidentschaftswahl am 3. November Amtsinhaber Donald Trump zu besiegen. "Wir brauchen euch, wir wollen euch und es gibt einen Platz in unserer Kampagne für jeden von euch", sagte Biden an die Unterstützerinnen und Unterstützer von Sanders gerichtet.