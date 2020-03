Bis zuletzt hatte Bernie Sanders sich noch Hoffnungen gemacht, in Michigan zu gewinnen. Tagelang war der linke Senator durch den wichtigen Swing State im Mittleren Westen getourt, um die Wähler von sich zu überzeugen. Gelungen ist ihm das nicht. Als um kurz nach 19 Uhr Ortszeit die ersten Vorwahlergebnisse über die TV-Bildschirme flimmerten, war es mit der Hoffnung dahin. Sanders Konkurrent Joe Biden gewann Michigan und mindestens vier weiteren Bundesstaaten. Lediglich im menschenleeren North Dakota konnte Sanders später am Abend die meisten Stimmen erringen, im liberalen Westküstenstaat Washington liegen beide Kontrahenten gleichauf. Es war ein mehr als enttäuschender Tag für den Senator aus Vermont.

Am Super Tuesday hatte Sanders mit seinem Vorwahlsieg im bevölkerungsreichen Kalifornien noch den Anschluss an Biden halten können. In Michigan, wo er 2016 im Duell gegen Hillary Clinton vor allem bei weißen Arbeitern ohne Uniabschluss punkten konnte, wollte der 78-Jährige die Wende im Vorwahlkampf einläuten. Nur er könne hier gegen Donald Trump gewinnen und die Arbeiterschaft wieder zu den Demokraten holen, dieses Argument hätte Sanders an diesem Abend vermutlich nur zu gern in einer Siegerrede vorgetragen. Doch dazu kam es nicht. In Michigan gaben nur 37,4 Prozent der Wähler Sanders ihre Stimme – 52,8 Prozent entschieden sich für den ehemaligen Vizepräsidenten. Sanders verzichtete an diesem Abend auf eine Rede.



Der Sieger dieses sogenannten Big Tuesday heißt zweifellos Joe Biden. Nicht nur in Idaho und Michigan gewann der ehemalige Vizepräsident, auch in Missouri konnte der 77-Jährige seinen Kontrahenten abhängen. In Mississippi deklassierte Biden Sanders sogar mit 81 zu 14,9 Prozent der Wählerstimmen. Dort, im ökonomisch abgehängten Südstaat, besteht die demokratische Wählerschaft zu zwei Dritteln aus Afroamerikanern. In dieser wichtigen Wählergruppe gewann Biden laut Nachwahlbefragungen sogar 84 Prozent der Stimmen. Wie bereits in anderen Staaten im historischen Süden der USA demonstrierte Biden seine außerordentliche Popularität bei schwarzen Wählern. Und die Ergebnisse vom Dienstag zeigen auch: Biden führt mittlerweile in den meisten Wählergruppen. Nur bei jungen Wählern, Linken und Latinos konnte Sanders seinen Vorsprung halten.

Der Linksaußen Sanders steht nun vor einem Rechtfertigungsproblem. Die Wählergruppen, die er ansprechen will, lassen sich offenkundig nicht so stark mobilisieren, wie er gehofft hatte. Andere wichtige Wählergruppen ziehen Biden vor. In den nun mehr 26 Vorwahlen hat fast die Hälfte der Bundesstaaten und Territorien abgestimmt und fast alle geografischen Regionen und Wählerzusammensetzungen wurden abgebildet. Wo will Sanders nun noch so viele Stimmen gewinnen, um Biden einzuholen?



Großveranstaltungen wegen Coronavirus abgesagt

Denn auch in den kommenden Wochen wird in Staaten abgestimmt, in denen Biden laut Umfragen deutlich führt. Dazu gehören am kommenden Dienstag das bevölkerungsreiche Florida und der Bundesstaat Georgia. Zudem wird Sanders wegen des Corona-Virus in den kommenden Wochen möglicherweise keine Großveranstaltungen mehr abhalten können, mit denen er in der Vergangenheit vor allem junge Wähler begeisterte. Wegen der Infektionsgefahr musste er am Abend sogar seine Wahlabendfeier in Cleveland absagen.

Wenn die kommenden Vorwahlen ähnlich verlaufen, dürfte sich Biden noch deutlicher von Sanders absetzen. Das größte Risiko für den ehemaligen Vizepräsidenten könnte dabei noch er selbst sein. Mehrfach leistete sich Biden Wahlkampfpatzer wie teils bizarre Versprecher oder gedanklichen Aussetzer. Wiederholt fiel er mit unflätigen Äußerungen gegenüber Wählern auf. Erst am Montag sagte er einem Mann, der Bidens Haltung zum Waffenrecht kritisierte: "Sie quatschen Scheiße". Anschließend deutete der ehemals zweitwichtigste Amtsträger im Staate an, dass man das Ganze ja auch vor der Tür klären könne.

Im Wissen um Bidens Aussetzer und unvorhersehbare Wählergespräche versucht dessen Wahlkampfteam seit dem Super Tuesday, die Auftritte ihres Kandidaten in der Öffentlichkeit zu minimieren. Während Sanders eine Wahlkampfrede nach der anderen absolvierte und in mehreren Nachrichtensendungen Interviews gab, beschränkte Biden sich auf wenige kurze Auftritte und gab bis zum Abend vor der Wahl nur ein einziges längeres TV-Interview.



Letzte Chance für Bernie Sanders

Weitere Aussetzer könnten Bidens Kandidatur womöglich noch gefährden. Die demokratischen Wähler suchen in erster Linie nach einem Kandidaten, der Donald Trump schlagen kann. Sollten sie das Gefühl haben, dass Biden dieser beispiellosen Herausforderung mental nicht gewachsen ist, könnten sie sich von ihm abwenden. Und der von ihnen verhasste US-Präsident macht sich schon jetzt über die Aussetzer Bidens lustig.

Am kommenden Sonntag hat Bernie Sanders noch einmal die Gelegenheit, Bidens Schlagfertigkeit zu testen. Im TV-Duell treten die beiden verbliebenen Kandidaten mit realistischen Gewinnchancen gegeneinander an. Ursprünglich sollten Wähler vor Ort in Phoenix, Arizona, den Kandidaten Fragen stellen. Ein Format, dass dem eher trägen Biden vermutlich entgegengekommen wäre. Doch wegen des Corona-Virus wurde das Publikum am Dienstag kurzerhand wieder ausgeladen, so dass die Kandidaten nun aller Vorrausicht nach wieder eine regulär moderierte Diskussion führen werden. Das Duell dürfte eine der letzten großen Testläufe für Joe Biden werden – und eine der letzten Chancen für Bernie Sanders.