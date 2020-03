Die zwei Männer auf der Bühne stritten mal hitzig und mal höflich miteinander, und beweisen wollten sie, dass der dritte Mann, derjenige, dessen Job sie begehren, ein Trottel sei. Ein gefährlicher Dilettant. Und darum wegmüsse.

Joe Biden und Bernie Sanders waren sorgsam, sie machten richtig, was Donald Trump falsch macht.

Am Sonntag also standen sie im CNN-Studio in Washington D.C., berührten einander nur per elbow bump, mit den Unterarmen, und keiner fasste den Tisch, das Stehpult des anderen an. Sie husteten in die Armbeuge. Und sagten das Richtige.

Beide Bewerber sprachen mitfühlend von der leidenden Nation, Biden erzählte von jüngeren Amerikanern, die draußen vor den Fenstern stehen und per Zeichensprache mit den alten Eltern dort drinnen kommunizieren; Familienliebe in Corona-Zeiten, nachfühlbar für alle, die zusahen.

"Das hier ist Krieg. Und im Krieg tun wir alles, um unsere Leute zu retten", sagte Biden.

"Ich würde das Militär einsetzen", sagte Sanders. Und dann sagte dieser Sanders dies: "Wir müssten den Kerl abschalten."

Der Kerl, das ist der Präsident.

Am 3.11., dem ersten Novemberdienstag, werden die USA Donald Trump entweder bestätigen oder absetzen. Dann wird gewählt, und dabei soll es, muss es bleiben, denn so will es das Gesetz seit 1845. Zwei Varianten, die auf Twitter in der dort üblichen Lautstärke diskutiert und, wenn der Eindruck nicht trügt, mehrheitlich gefürchtet werden, wird es nicht geben: Trump darf die Wahl nicht absagen oder verschieben; und er kann darum auch nicht per Notverordnung im Amt bleiben – die Verfassung schreibt die Vereidigung des neuen Kongresses (3. Januar) und die Amtsübernahme des Präsidenten (20. Januar) verbindlich fest.

Diese drei Daten aber ändern nichts daran, dass sich innerhalb weniger Tage alles verändert hat. Es werden Corona-Wahlen, es wird eine Abstimmung über den Corona-Präsidenten werden. Kein anderes Thema wird in den USA dieser Tage auch nur diskutiert, lediglich die Wirtschaft, aber auch die ist natürlich eine Corona-Wirtschaft.

In vier Bundesstaaten sollen an diesem Dienstag Vorwahlen stattfinden: In Florida geht es um 219 Delegierte für den Wahlparteitag der Demokraten (der vom 14. bis zum 17. August in Milwaukee angesetzt ist), in Illinois um 155, in Ohio um 136 und in Arizona um 67. In allen vier Staaten ist Biden der Favorit, aber niemand weiß, wie viele Menschen sich heute in die Wahllokale trauen. Und wie viele Helferinnen und Helfer sie dort erwarten werden? Menschenansammlungen?

Dinge anfassen?

Jetzt?