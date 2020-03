Die US-Senatorin Elizabeth Warren bewirbt sich nicht mehr um die Präsidentschaftskandidatur der demokratischen Partei. Das teilte Warren in einer Stellungnahme an ihre Unterstützer offiziell mit. Bei den Vorwahlen am Super Tuesday hatte Warren enttäuschend abgeschnitten und war selbst in ihrem Heimatstaat Massachusetts nur auf Platz drei gelandet. Am Mittwoch hatte bereits der Multimilliardär Michael Bloomberg seinen Wahlkampf beendet.

Angeführt wird das Feld der Bewerber nach einer Siegesserie von dem früheren US-Vizepräsident Joe Biden. Ihm war bei den Vorwahlen ein unverhofftes Comeback gelungen. Der moderate Kandidat gewann in 10 von 14 Bundesstaaten. Der einzig ernst zu nehmende Konkurrent Bidens ist nun der linke Senator Bernie Sanders. Für Warren hatte sich zunehmend abgezeichnet, dass sie chancenlos bleibt. Keine realistischen Aussichten auf eine Nominierung hat die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard, die ihren Rückzug aber noch nicht verkündet hat.

Warren war aussichtsreich in das Rennen ihrer Partei eingestiegen und hatte über längere Zeit in nationalen Umfragen unter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern weit vorne gelegen. Die 70-jährige Warren ist Senatorin des Bundesstaates Massachusetts und eine scharfe Kritikerin der Wall Street.



Sie wollte stärker gegen die Korruption vorgehen und forderte einen "großen strukturellen Wandel" im Land. Einige Demokraten warfen ihr vor, sie habe nicht voll und ganz hinter dem Konzept einer Gesundheitsversorgung für alle gestanden. Andere hielten ihre Politik, die eine Steuer für Superreiche vorsah, für zu extrem.