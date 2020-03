Fast könnte man vergessen, dass in den USA immer noch Wahlkampf ist. In den Nachrichten kommen die Vorwahlen der Demokratischen Partei kaum mehr vor. Die Corona-Krise überschattet alles: Mehr als 2.000 Menschen sind in den Vereinigten Staaten schon am neuen Virus gestorben, über drei Millionen haben sich binnen einer Woche arbeitslos gemeldet. Es sind traurige Rekorde für ein Land, dessen Wirtschafts- und Sozialsystem ohnehin schon große Lücken aufweist und nun am Rande des Zusammenbruchs steht.

Für die beiden verbliebenen Kandidaten im Feld der Demokratischen Partei, Ex-Vizepräsident Joe Biden und Senator Bernie Sanders, ist die Corona-Krise Fluch und Segen zugleich. Einerseits bietet sie ihnen die Chance, mit Sympathie und Führungsstärke zu punkten. Andererseits lenkt sie die öffentliche Aufmerksamkeit weg von ihnen und ihrem Wettstreit und zwingt sie so zur Kreativität.

Für Biden scheint das eine große Herausforderung zu sein. In den Nachrichten wie in den sozialen Medien ist von ihm immer weniger zu lesen, dabei sendet er fleißig. Mangels öffentlicher Wahlkampfauftritte hat sein Team sich digitale Formate ausgedacht, mit denen der Kandidat die Aufmerksamkeit seiner potenziellen Wählerinnen und Wählern halten soll. Zum Beispiel eine "Happy Hour" zu Themen, die junge Menschen in den USA beschäftigen. An sich keine schlechte Idee, denn Biden ist unter jungen Wählerinnen und Wählern weniger populär als Sanders. Allerdings ist nicht nur der Titel unglücklich gewählt, auch das Format wirkt bisweilen komisch. In dem Video sitzt Biden in Karohemd und marineblauem Jackett vor einer Bücherwand, während ihm im rechten Browserfenster enthusiastische Kampagnenmitarbeiter Fragen stellen, unter anderem nach seinen liebsten kulinarischen Lastern (Antwort: Eiscreme). Ist das wirklich, was die Menschen von einem möglichen Präsidenten in dieser großen Krise erwarten?



Unzusammenhängendes Gestammel

Das Distanzgebot der Corona-Zeiten tut Biden offenbar nicht gut. Von einem Bildschirm aus zu den Leuten zu sprechen, anstatt ein Bad in der Menge zu nehmen, Kleinkindern den Kopf zu tätscheln und für Fotos mit Fans zu posieren, wie es sonst üblich ist auf den Kandidatenreisen in den Monaten vor der Wahl, ist Bidens Sache nicht. Dazu kommt, dass der Präsidentschaftskandidat bei öffentlichen Auftritten in letzter Zeit zunehmend fahrig und bisweilen sogar desorientiert wirkte. In einem Interview mit dem Fernsehsender MSNBC wollte Biden beispielsweise Trump attackieren, stammelte aber nur unzusammenhängend vor sich hin und entschuldigte sich zwischendrin bei der konsternierten Moderatorin für die "dumme Art, das auszudrücken". Man kommt nicht umhin, sich zu fragen: Was macht der Mann da eigentlich?

Joe Biden trägt zwar noch den Titel des Vizepräsidenten, wie es in den USA üblich ist, aber er hat kein exekutives Amt mehr inne. Sein Handlungsspielraum in der Corona-Krise ist deshalb begrenzt und damit auch seine Schlagkraft gegenüber Donald Trump. Im Gegensatz zu anderen Figuren innerhalb der Demokratischen Partei, die im Zuge der Krise plötzlich über ihren bisherigen Wirkungskreis hinaus populär werden. Andrew Cuomo etwa, der Gouverneur von New York, der in diesen Tagen als neuer Gegenspieler Trumps zu Hochform aufläuft. Oder Gretchen Whitmer, Gouverneurin von Michigan, die den Bund beharrlich um medizinische Unterstützung bittet und Trump damit zu einer Wutrede auf "diese Frau in Michigan" provozierte.