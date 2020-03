Es gibt noch Stil in der amerikanischen Politik, sogar Eleganz. Pete Buttigieg, 38-jähriger Bewerber im Präsidentschaftswahlkampf und mehr als dies, die Überraschung dieses Wahlkampfes nämlich und der Aufsteiger der vergangenen Monate, ging mit Tränen. Er sagte Termine in Dallas und Austin ab, gab dadurch den Kampf um Texas zwei Tage vor dem sogenannten Super Tuesday auf und damit den Kampf um das ganze Land; und er ließ das Flugzeug den Kurs ändern, Richtung South Bend in Indiana, nach Hause.

Er sehe keine realistischen Chancen auf den Sieg mehr, darum mache er den Weg frei, sagte Buttigieg. Dann folgten vier dieser poetisch feinen Buttigieg-Sätze, in klingendem Englisch sprach der junge Mann über die Kraft ethischer Politik und den moralischen Auftrag, den öffentliche Ämter bedeuten: "Politics at its worst is ugly, but at its best, politics can lift us up. It is not just policymaking. It is moral. It is soul craft."

Politik ist Seelenhandwerk? Ja klar, das sollte Politik sein. Kann sie es noch werden in diesem dröhnenden Wahljahr 2020?

Dieser Dienstag ist der Tag der Vorentscheidung in den USA. Super Tuesday heißt diese Ballung von Vorwahlen seit ihrer Erfindung 1988. Vor dem Super Tuesday ist manches zwar schon irgendwie bedeutend: die Vorwahlen in Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina eben. Es gab dort einige, eher wenige Delegierte zu gewinnen, und darum führt nun Bernie Sanders mit 60 Delegierten vor Joe Biden mit 53. Aber das alles war doch Kleinkram, gewiss noch nicht historisch. In 14 Bundesstaaten jedoch, verteilt über das weite Land, wird an diesem Dienstag gewählt. Kalifornien ist dabei und weil dieses Kalifornien 415 Delegierte zum Nominierungsparteitag in Milwaukee entsenden wird, ist es der große Preis des Tages. Um Texas (228 Delegierte) ringen die Bewerber, ferner um den Mormonenstaat Utah (29) oder das Zentrum einstiger und immer noch gärender Bürgerrechtskonflikte Alabama (52).

Gewählt wird auch in Tennessee (64 Delegierte), Massachusetts (91) sowie Minnesota (75), und zu den 14 Bundesstaaten kommen noch das winzige Amerikanisch-Samoa im Südpazifik und die sogenannten Americans abroad, jene im Ausland lebenden Staatsbürger, welche 13 Delegierte ins Rennen schicken.

Die zwei Rechnungen, um die es geht, sind einfach: Es gilt nicht, wie bei der Präsidentschaftswahl, die Winner-takes-all-Regelung, dass also der Sieger oder die Siegerin eines Staates sämtliche Delegierten erhält, sondern die Delegierten werden dem prozentualen Stimmenanteil entsprechend zugeteilt; doch erst ab 15 Prozent sind Kandidaten "viable", wie das in den USA heißt, lebensfähig, erst ab 15 Prozent bekommen die Kandidaten Delegierte. Wer in einem Staat zwar nicht siegen kann und dies mutmaßlich seit Monaten weiß, ringt doch immer noch um diese mindestens 15 Prozent, um im Rennen zu bleiben, und das macht diesen Wahlkampf so erschöpfend anstrengend, so grotesk teuer.

Und dann, zweitens: Da im Juli knappe 3.979 Delegierte in Milwaukee sein werden, lautet die magische Zahl 1.991 – wer 1.991 Delegierte hinter sich hat, wird Kandidat oder Kandidatin der Demokraten.

Wobei: Ein Kandidat wird es sein, keine der Frauen hat mehr realistische Chancen, da auch Amy Klobuchar am Montag ausstieg und Elizabeth Warren in sämtlichen Umfragen abgeschlagen zurückliegt. Warren hat zu viele stille Monate hinter sich, auch schwache Debatten, und sie hat sich verkämpft, hat monatelang zu sehr auf die Abschaffung aller privaten Krankenkassen gedrängt, damit das Wahlvolk erschreckt. Ein erstaunlicher taktischer Fehler dieser Bewerberin, die eigentlich ja kompetenter wirkt als sämtliche Männer im Feld.



Die Wahl wird nun zu einem Zweikampf stilisiert, Medien und Demokratische Partei spielen da Hand in Hand: Sanders gegen Biden, das ist das Duell. Links gegen Mitte. Oder auch: sehr alter Mann gegen sehr alten Mann.

Es ist ein Seniorenwahlkampf geworden: Der demokratische Sozialist Sanders, 78, wird herausgefordert von dem seit seinem Sieg in South Carolina erstarkten Joe Biden, 77; und der eine Mann, der von dem Zweikampf so gar nichts hält, Michael Bloomberg, 78, erklärt Sanders und Biden für unfähig und darum sich selbst zum einzig wahren Trump-Herausforderer. Donald Trump wiederum ist 73 Jahre alt, und Warren ist 70 – einer dieser fünf wird ab Januar 2021 der mächtigste Mensch der Welt sein.



Sanders sammelt die meisten Spenden ein

Der Favorit ist nun Sanders. Wenn er das liberale Kalifornien erobert (was sehr wahrscheinlich ist), und dann auch noch Texas (was möglich ist), könnte Sanders bald enteilt sein – und uneinholbar. Der Senator aus Vermont sammelt seit Monaten die meisten Spenden ein (46 Millionen Dollar allein im Februar), hat in allen Super-Tuesday-Staaten Werbung geschaltet und ein Netzwerk aufgebaut. Vor allem die New Yorker Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, Klimakämpferin und eine der progressivsten Kräfte der Demokraten, stärkt Sanders seit Monaten, hält für ihn fulminante Reden, sammelt junge Wählerinnen und Wähler für ihn ein.

Und all das überstrahlt die offensichtlichen Schwächen: Der Mann fuchtelt bizarr mit dem Zeigefinger und schreit auch recht viel, und er ist in seinen Jahrzehnten im Kongress (1993 bis 2007 im Repräsentantenhaus, seit 2007 im Senat) nicht als besonders kompetent oder auch nur eloquent aufgefallen. Wenige Gesetze gibt es, die auf Sanders zurückgehen, hier mal die Umbenennung einer Brücke, ansonsten: nichts. Der Kollege Dana Milbank von der Washington Post beobachtete während des Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump, dass alle im Senat mit allen redeten, nur Bernie Sanders saß immer bloß da, hatte nichts zu tun, niemand wollte mit ihm sprechen, und Sanders kaute Fingernägel.

Was in den USA von 2020 funktioniert, ist Wut. Der Wahlkämpfer Sanders tritt als Klassenkämpfer auf, "die Reichen wollen uns kleinhalten", ruft er; wie Donald Trump, der Migranten und Fremde angreift, erzählt Sanders vor allem von einem Feindbild. Mythos gegen Mythos, so beschrieb David Brooks in der New York Times den möglichen Präsidentschaftswahlkampf Sanders gegen Trump.

Michael Bloomberg will dieses Szenario verhindern, und Bloomberg ist omnipräsent. Eine knappe halbe Milliarde Dollar eigenen Geldes hat er bislang in den Wahlkampf gesteckt, man kann hier in den USA Bloomberg-Werbung nicht entkommen. In Umfragen liegt Bloomberg nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut und weil er die ersten vier Vorwahlen ausließ, weiß man in seinem Fall schon gar nicht, wie die Fernsehdebatte von Nevada wirken wird. Bei welcher Bloomberg stammelte und scheiterte, keine Antworten hatte, nicht einmal präpariert war. Was nicht sehr professionell ist, wenn man sich als einziger Profi in einer Truppe von Anfängern inszeniert. Und darum wird die große Frage dieses Tages sein, ob sich das Biden-Comeback fortschreiben lässt.

Joe Biden, mal verblüffend hektisch, dann genauso verblüffend trantütig, war die Enttäuschung des bisherigen Wahlkampfes, bis er in South Carolina 48,6 Prozent der Stimmen holte. Dieser Biden allerdings ist auf den Super Tuesday nicht annähernd so gut vorbereitet wie Sanders: Für Fernsehwerbung hatte er kein Geld und ein echtes Helfernetz hat er auch nicht.

Jedoch: Das Momentum ist nun seines.

Biden sieht sich als Kandidat der Einheit

Denn Buttigieg flog am Montag noch nach Dallas: um Biden zu unterstützen. Klobuchar tat das Gleiche. Der bereits vor Monaten ausgestiegene Beto O'Rourke sagte gleichfalls Joe Biden seine Hilfe zu. Eine solche Allianz ist selten; und noch seltener formt sie sich derart früh. Seine Leute streuten am Montag, dass Biden nach vier Vorwahlen im Popular Vote, also bei der Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen, heute schon mit 30 Prozent vor Sanders (24 Prozent) liege, was ihn ja wohl zum Kandidaten der nationalen Einheit mache.

Zu einem der meistgelesenen Texte der USA wurde in den vergangenen Tagen eine Kolumne des New-York-Times-Autors Thomas Friedman, in welcher dieser einen "Weg zum Sieg" für die moderaten Demokraten entwarf: eine Koalition der ausgestiegenen Kandidaten, vereint hinter Joe Biden. Genau so etwas zeichnet sich nun ab: Wird der Afghanistan-Veteran Buttigieg Verteidigungsminister in Bidens Schattenkabinett? Wird Klobuchar Innenministerin? Und kann das womöglich so weitergehen: Kommt Warren hinzu, für die Finanzen? Julian Castro für Infrastruktur?

Ganz gewiss wird Klobuchars Verzicht gekoppelt an ihre Wahlempfehlung Joe Biden in Minnesota helfen, Klobuchars Heimatstaat. Und ebenso gewiss wird Buttigiegs Empfehlung plus Verzicht Biden in Staaten wie Maine oder Colorado nutzen, wo Buttigieg in den Umfragen strahlend dastand und wo Biden um die so wichtigen 15 Prozent ringt. Das Establishment der Demokraten, so viel steht fest, ist mit dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama und dem einstigen Mehrheitsführer im Senat, Harry Reid, der Meinung, dass Bernie Sanders der falsche Kandidat wäre. Viel zu schroff. Unwählbar.

Aber wie wichtig ist eigentlich die Partei noch? Wer hört auf Obama, wer auf Reid? Die Republikaner haben 2016 gelernt, was die Wählerinnen und Wähler mit ihrer Bitte machten, bitte irgendwen, aber doch nicht Donald Trump zu wählen. Sanders ist der Eindringling, der Populist der Demokraten. Wird er zu stoppen sein? Joe Biden ist die Hoffnung des Establishments.