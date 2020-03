Die demokratische US-Senatorin Amy Klobuchar steigt Medienberichten zufolge aus dem Präsidentschaftswahlkampf um die Kandidatur der Demokraten gegen US-Präsident Donald Trump aus. Mehrere US-Sender berichteten am Montag übereinstimmend, die Mitte-Politikerin werde ihren Wahlkampf einstellen und sich hinter Ex-Vizepräsident Joe Biden stellen. Am Montagabend wollte die 59-Jährige mit Biden noch zusammen auftreten. Der Rückzug erfolgt unmittelbar vor dem sogenannten Super Tuesday, bei dem in 14 Bundesstaaten gewählt wird.

Klobuchar hatte bei den bisherigen Vorwahlen der Demokraten schwach abgeschnitten. Ihr bestes Ergebnis war ein überraschender dritter Platz bei der Vorwahl in New Hampshire Mitte Februar.

Klobuchar gilt als bodenständige Vertreterin der politischen Mitte, die unter anderem im umkämpften Mittleren Westen hätte punkten könnten. Sie konnte sich aber nicht gegen die anderen moderaten Kandidaten wie Biden durchsetzen. Die Senatorin war nicht nur weniger bekannt, sie konnte auch nicht mit den Spendeneinnahmen ihrer größten Konkurrenten mithalten. Am Sonntag war bereits der frühere Bürgermeister Pete Buttigieg – ebenfalls ein Vertreter der politischen Mitte – aus dem Präsidentschaftswahlkampf ausgestiegen.

Damit treten nun nur noch fünf Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten an: die linken Senatoren Bernie Sanders (78) und Elizabeth Warren (70), der moderate Biden (77) und der frühere Bürgermeister von New York, der Multimilliardär Mike Bloomberg (78), sowie die als wenig chancenreich geltende Abgeordnete Tulsi Gabbard (38). Sie wollen bei der Präsidentenwahl am 3. November gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump antreten, der eine zweite Amtszeit anstrebt.



In landesweiten Umfragen sowie in Umfragen zum Super Tuesday liegt derzeit der linksgerichtete Senator Bernie Sanders klar vorn. Biden will sich am Dienstag als sein zentraler Gegenspieler positionieren und dürfte vom Rückzug Buttigiegs und Klobuchars profitieren.