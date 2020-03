Die EU reagiert mit äußerster Missbilligung auf den von US-Präsident Donald Trump verkündeten Einreisestopp für alle Bürgerinnen und Bürger des europäischen Schengenraums. EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisierten in einer gemeinsamen Erklärung, dass die Entscheidung "einseitig und ohne Konsultationen" getroffen worden sei. Zugleich wiesen sie Trumps Anschuldigungen zurück und betonten, die EU gehe entschlossen vor, "um die Ausbreitung des Virus zu begrenzen".

Die Pandemie sei "eine weltweite Krise, die nicht auf einzelne Kontinente beschränkt ist", schreiben Michel und von der Leyen. Dies erfordere "eher Zusammenarbeit als einseitige Handlungen".



In einer Ansprache an die Nation hatte US-Präsident Donald Trump ein 30-tägiges Einreiseverbot für die 26 Länder des europäischen Schengenraums verhängt. Dazu gehören 22 der 27 EU-Staaten sowie Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein. Reisende aus Großbritannien sind damit explizit ausgenommen. Das Einreiseverbot soll ab Samstag in Kraft treten; Beschränkungen für Waren aus Europa soll es nicht geben. "Die Restriktionen stoppen Menschen, keine Waren", hatte Trump nach seiner Rede getwittert.



Wie es nun im transatlantischen Flugverkehr weitergehen soll, konnte die EU-Kommission noch nicht sagen. Nach Einschätzung von Experten und Analysten dürfte der transatlantische Flugverkehr damit zum Erliegen kommen. Pro Woche sind mehr als 3.500 Flüge und mehr als 800.000 Passagiere betroffen. Ursula von der Leyen und Charles Michel kündigten weitere Krisentreffen an.



An den asiatischen und europäischen Börsen kam es abermals zu Panikverkäufen, die zum Teil auf Trumps Entscheidung zurückgeführt wurden. Die Wall Street setzte den Handel zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage kurzzeitig aus.



In den USA gelten derzeit rund 1.300 Menschen als mit dem Virus infiziert, 38 Menschen sind bislang infolge der Ansteckung gestorben. Das öffentliche Leben wird zunehmend von der Epidemie beeinflusst. So wurden Großveranstaltungen mit vielen Besuchern abgesagt, die Basketball-Liga NBA hat bis auf weiteres alle Spiele der laufenden Saison ausgesetzt.