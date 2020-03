Im Streit um die Flüchtlingspolitik hat US-Präsident Donald Trump einen juristischen Erfolg erzielt. Nach einem Urteil des Obersten Gerichtshof kann die US-Regierung Migrantinnen und Migranten aus Zentral- und Lateinamerika zurück nach Mexiko schicken, während über ihren Asylantrag entschieden wird. Der Supreme Court setzte damit das Urteil eines US-Bundesgerichts von Ende Februar aus. Das Berufungsgericht von San Francisco hatte die als "Bleibt in Mexiko" bezeichnete Politik für rechtswidrig erklärt.

Die Maßnahme war Anfang 2019 in Kraft getreten. Seitdem wurden nach offiziellen Angaben mehr als 60.000 über Mexiko eingereiste Asylbewerberinnen und -bewerber in das südliche Nachbarland der USA zurückgeschickt. Menschenrechtler argumentieren, den Schutzsuchenden würden in Mexiko Diskriminierung, Gewalt und sexuelle Übergriffe drohen. Hinzu kämen Korruption, ein Mangel an Lebensmitteln und eine schlechte Unterbringung.

Die US-Regierung argumentierte vor dem Obersten US-Gericht, würde die Politik ausgesetzt, würden 25.000 in Mexiko ausharrende Menschen sofort versuchen, in die USA einzureisen. Das könnten die USA nicht bewältigen. Die Obersten Richter gaben dem Eilantrag der US-Regierung statt. Tiefergehend soll die Frage zu einem späteren Zeitpunkt geprüft werden.

Trump hat es zu einem Hauptanliegen seiner Präsidentschaft gemacht, legale Einwanderungsmöglichkeiten einzuschränken und illegale Migration zu bekämpfen. Er will an der gesamten Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen.