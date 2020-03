Die Vereinigten Staaten drohen zum neuen Zentrum der Coronavirus-Pandemie zu werden. Darüber gerät nach und nach in Vergessenheit, dass die US-Amerikaner in gut sieben Monaten einen neuen Präsidenten wählen müssen. Und dass es bis vor Kurzem noch so aussah, als würde der Demokrat Joe Biden den Republikaner Donald Trump aus dem Weißen Haus jagen.

Doch Covid-19 stellt gegenwärtig fast alles auf den Kopf. Während Trump als selbst ernannter "Kriegspräsident" muskelprotzend die politische Bühne beherrscht, verschwindet Biden ziemlich in der Bedeutungslosigkeit. Und wenn einmal von ihm die Rede ist, dann nicht stets zu seinem Vorteil.

Daran ist nicht allein das Coronavirus schuld, sondern auch Biden selbst. Inmitten der Pandemie werden einige der schon seit Langem bekannten Unzulänglichkeiten des fast 78-jährigen Kandidaten offenbar.

Zu ihnen zählt leider auch seine manchmal bis an die Grenze der Senilität reichende Fahrigkeit und Unkonzentriertheit. Beides war vergangene Woche wieder einmal in einem Fernsehinterview mit dem ihm eigentlich sehr zugewandten TV-Sender MSNBC zu beobachten und verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. Sogar die eher liberale Fernsehmoderatorin Krystal Ball fragte: "Ist das der Mann, den ihr euch wünscht, um euch durch diese Krise zu steuern?"

Doch selbst abgesehen davon steckt der mögliche demokratische Präsidentschaftskandidat in einer schwierigen Klemme: Niemand ist gespannt darauf, was er zur Corona-Pandemie beizutragen hat. Verständlicherweise interessieren sich die tief verunsicherten und verängstigten US-Bürger derzeit nur für Politiker, die von Amts wegen wirklich etwas zu sagen haben und bewegen können.

Trumps Beliebtheitswerte steigen – noch

Das ist an vorderster Front der Präsident. Donald Trump kann Bundeshilfen mobilisieren und die Armee zur Unterstützung in Bewegung setzen. Zwar hat er anfänglich auf ganzer Linie versagt, hat die Epidemie nicht ernst genommen und viel zu spät reagiert.

Doch nun tritt ausgerechnet er, der die Pressekonferenzen im Weißen Haus einst abschaffen ließ, weil er den Medien nicht traute und sie für zu linkslastig hielt, jeden Tag mindestens einmal vor das amerikanische Pressekorps. Trump gefällt sich zunehmend in der Rolle des obersten Krisenmanagers, Oberbefehlshabers und Verkünders neuester Corona-Nachrichten. Zumal seine Beliebtheitswerte steigen und eine Mehrheit der US-Amerikaner meint, ihr Präsident habe die Krise einigermaßen im Griff.

Das kann sich natürlich schnell wieder ändern, sollte das amerikanische Gesundheitssystem unter dem Ansturm von infizierten Patienten zusammenbrechen. Und sollte sich herausstellen, dass dies eine Folge der Trump'schen Versäumnisse ist.