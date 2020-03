Das vergangene Wochenende, als die vornehmlich afroamerikanischen Demokraten von South Carolina dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden in den Vorwahlen einen großen Sieg bescherten, habe ich im US-Bundesstaat Colorado zugebracht. Colorado ist ganz anders als das zweieinhalbtausend Kilometer entfernte South Carolina. Doch laut Demografen und Demoskopen sind die Bewohner von Colorado in vielem ein Spiegelbild der heutigen US-amerikanischen Gesellschaft: multiethnisch, mit einem wachsenden Anteil an Latinos und an Menschen mit einem Collegeabschluss, die weitgehend liberale Einstellungen haben.

Richtig daran ist: Kaum ein anderer Bundesstaat symbolisiert den rasanten gesellschaftspolitischen und demografischen Wandel der Vereinigten Staaten so drastisch wie Colorado. Als ich vor knapp 49 Jahren zum ersten Mal als Austauschschüler dorthin kam, waren die Menschen in Colorado überwiegend stockkonservativ und sehr weiß.

Heute hat ein gutes Fünftel der Bevölkerung lateinamerikanische Wurzeln. Die boomende Hightech- und Energieindustrie, die bezaubernde Bergwelt der Rocky Mountains sowie die im Vergleich mit etwa Kalifornien oder New York noch einigermaßen erschwinglichen Immobilienpreise haben viele eher liberal eingestellte Stadtbewohner aus anderen Gegenden der USA angezogen. Die Hauptstadt Denver boomt, die Universitäten von Colorado genießen einen guten Ruf, der Gouverneur des Staates ist schwul, der Kongress von Colorado hat den Anbau und Verkauf von Marihuana legalisiert – nicht nur zu medizinischen Zwecken, sondern auch zum persönlichen Genuss.

Was vor fünf Jahrzehnten undenkbar gewesen wäre: Die Bewohner von Colorado haben zweimal den schwarzen Demokraten Barack Obama gewählt und 2016 die Demokratin Hillary Clinton. Mit ziemlicher Sicherheit werden sie auch am 3. November nicht für Donald Trump stimmen, sondern für seinen demokratischen Widersacher, wer immer das auch sein mag.

Noch kein Feuer

Allerdings: So sehr die Bevölkerung von Colorado der Mehrheit aller Amerikaner entsprechen mag, so wenig kann man daraus auf einen landesweiten Sieg der Demokraten bei der Präsidentschaftswahl im Herbst schließen. Die nationale politische Präferenz in den Umfragen, die Tatsache, dass derzeit Joe Biden oder Bernie Sanders oder Elizabeth Warren zwischen Atlantik und Pazifik mehr Stimmen auf sich vereinen als Donald Trump, ist wenig aussagekräftig. Entscheidend ist allein, wem es weit über Colorado hinaus gelingen wird, in den entscheidenden Bundesstaaten die meisten Wähler für sich zu mobilisieren, um am Ende auch die Mehrheit im Wahlmännergremium zu haben.

Bislang machen die demokratischen Bewerber und Bewerberinnen dabei keine gute Figur. Anders als noch zu Obamas Zeiten hat keiner von ihnen ein besonders großes Feuer entfachen können. Im Vergleich machten – mit Ausnahme von South Carolina – bislang nur wenige Demokraten in den Vorwahlen von ihrem Stimmrecht Gebrauch, obwohl sie sich laut Umfragen nichts sehnlicher wünschen, als endlich Trump aus dem Weißen Haus zu jagen.

Gut möglich, dass sich das jetzt ändert. Joe Bidens Erfolg in South Carolina hat neue Dynamik in den Wettbewerb gebracht, morgen, am Super Tuesday, wird in 14 Bundesstaaten sowie in Amerikanisch-Samoa abgestimmt. Danach wird sich das Bewerberfeld lichten, wird es spannend werden. Gleichwohl, steht am Ende kein Demokrat oder keine Demokratin auf der Bühne, der wie Trump Wähler aufrütteln, begeistern und mobilisieren kann, wird es verdammt schwer werden, den ungeliebten Präsidenten zu besiegen.

Kaum ein Zweiter versteht das Handwerk eines polarisierten Wahlkampfs besser, fast niemand ist so gerissen wie er. Jedes Mal, wenn die Demokraten glauben, sie hätten Trump endgültig in die Enge getrieben, entwischt er ihnen nicht nur, sondern stiehlt ihnen obendrein die Schau. So ließ er zum Beispiel auf dem Höhepunkt des Impeachment-Tribunals den einflussreichen iranischen General und Anführer der Al-Kuds-Brigaden umbringen und beherrschte damit die Schlagzeilen.