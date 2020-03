Er stand auf der Bühne in Charlotte in North Carolina und probierte seine neue Taktik aus. "Sie werden ihn in ein Heim stecken", sagte er, "und andere Leute werden das Land regieren. Das werden die superlinken, die radikalen Irren sein." Er blickte ins Publikum … na? Das Publikum lachte, als er den neuen Scherz von Joe Biden im Heim erzählte. Das Publikum brüllte, als er vor den Linksradikalen warnte. Er wusste: Im Zentrum seiner Anhängerschaft funktioniert die neue Taktik.

Donald Trump kämpft. Kampf ist seine Handlungsweise, seine Strategie, sein Geisteszustand. Dass er nicht anders kann, dass er permanent kämpft, kämpfen muss, das ist Donald Trumps Schwäche, da es Unsicherheit verrät. Seine Stärke ist es jedoch zweifelsfrei auch. Der amerikanische Präsident, 73, ist ständig wachsam, stets im Angriffsmodus. Längst bereitet er sich deshalb auf zwei Szenarien vor.

"Crazy Bernie" und "Sleepy Joe", so heißen die beiden Gegner und zugleich die beiden Szenarien: ein wüster, nach amerikanischem Verständnis linksextremer Bernie Sanders, 78, gegen welchen das Trump-Team einen Wettstreit zweier Populisten erwartet – und ein seriöser, mitunter arg ausgeruhter, bisweilen vergesslicher Joe Biden, 77, der sich selbst als Rückkehr zur amerikanischen Vernunft anpreist.

Am 3. November wird in den USA der nächste Präsident gewählt. 28 Bewerberinnen und Bewerber waren bei den Demokraten ins Rennen gegangen, doch seit den Vorwahlen des 3. März wissen die Welt und Donald Trump, dass entweder Bernie Sanders oder aber Joe Biden Trumps Herausforderer sein wird – "Crazy Bernie" oder "Sleepy Joe".

"Irrer Bernie" und "Schlafmützenjoe", das sind Donald Trumps Wortschöpfungen: Man mag Trump deshalb ruppig und anzüglich und stillos finden, aber der Mann könnte auch Schlagzeilen oder Werbung texten, da er das Talent hat, Thesen, Botschaften und ganze Schlachtpläne in knappen Slogans zu bündeln. Und aus den Slogans werden Kampagnen.

Verzaubert von Havanna oder Moskau

Sanders wird in Facebook-Posts, Reden und Fernsehspots bereits jetzt als Kommunist dargestellt, als Steuererhöher, Enteigner, folglich als Gefahr für alle Familien, den Mittelstand, das ganz normale Amerika. "Noch nie waren die Demokraten radikaler", sagt Trump, "sie sind wirklich gefährlich, so extrem, sehr, sehr extrem." Es ist eine Erzählung, die die Republikaner über die Jahrzehnte hinweg immer wieder eingesetzt haben: Sie selbst galten als Patrioten, die Demokraten hingegen als bedrohlich verzaubert von Havanna oder Moskau. Bis vor wenigen Tagen rechnete Trump mit Sanders als Gegner, er attackierte den Senator aus Vermont ständig und mit Wucht. "So, mental bin ich bereit für Bernie – Kommunist, ich hatte alles parat, ich war bereit", sagte Trump bei Fox News.

Dann aber, am Super Tuesday, gewann Biden die meisten Delegierten und die meisten Bundesstaaten, und der Wahlkampf ist wieder dort angekommen, wo er begonnen hatte: Vor acht Monaten war Biden ja schon einmal der Favorit und wahrscheinlichste Kandidat, dann galt er monatelang als blasser Mann von gestern, bis er pünktlich zum vorentscheidenden Wahltag als der moderate Mann der Mitte wiederauferstand, auf den sich die Demokratische Partei nun zu einigen scheint. Möglich, dass er bei den sechs Vorwahlen (darunter Michigan, Washington State und Missouri) in dieser Woche schon davonzieht.

"Biden ist, wie wir wissen, Trumps Angstgegner", sagt Constanze Stelzenmüller, die als Senior Fellow an der Brookings Institution in Washington forscht, "also wird Trump auf Bidens Alter und den damit angeblich verbundenen Ausfallserscheinungen herumreiten. Er wird die Ukraine-Beziehungen seines Sohnes Hunter hochspielen. Und er wird Sanders benutzen, um die Spaltungen innerhalb des demokratischen Lagers zu betonen. Aber die Demokraten haben vergangene Woche gezeigt, dass sie zu erstaunlicher Disziplin und Kohäsion imstande sind."

Doppelschlag des Trump-Teams

Einen Doppelschlag gegen Biden hat das Trump-Team darum in den vergangenen Tagen entwickelt. Zum einen soll Biden als krank und senil beschrieben werden, immer und immer wieder, mithilfe aller sozialen oder in Wahrheit eher unsozialen Medienmacht.

Als Joe Biden in einer Rede den Super Tuesday "Super Thursd…" nannte, vermutlich also "Super-Donnerstag" sagen wollte, musste er über sich selbst lachen und sagte: "Oh, da bin ich der Zeit wohl voraus." Es war ein Versprecher, wie er uns allen passiert (Trump sowieso, ständig), vor allem war da eine souveräne Selbstironie, doch Schnipsel reichen heutzutage: Trump verschweigt Bidens Humor, zitiert den Versprecher. Millionenfach werden seither montierte Clips auf Twitter und Facebook ausgespielt, und nun sagt Trump: "Ich fürchte, irgendetwas ist da nicht ganz in Ordnung."

Und dann wollen die Republikaner dafür sorgen, dass Vater und Sohn Biden, Joe und Hunter, Vorladungen bekommen, egal von wem, dass sie verhört werden, von irgendwem. Das Ziel ist kein juristisches, sondern dass irgendetwas hängenbleibt. Wir erinnern uns an den Kern des Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump: Hunter Biden, heute Maler in den Bergen Hollywoods, war einstmals Berater der ukrainischen Firma Burisma, während sein Vater als Vizepräsident mit der Ukraine zu tun hatte. Es gab nach allen bisherigen Erkenntnissen keine Berührungspunkte, es sah aber unelegant aus. Und als Präsident Trump 391 Millionen Dollar Militärhilfe für die Ukraine zurückhielt, damit diese Ermittlungen gegen die Bidens aufnehme, wollte er seinen mutmaßlichen Gegner von 2020 beschädigen.

Trump wurde dafür angeklagt, das Amtsenthebungsverfahren schmerzte, aber er entkam. Die Bidens, das hört man in Washington im republikanisch dominierten Senat und vor allem im Weißen Haus, sollen nicht so einfach davonkommen. Nein, wichtig ist nicht, dass am Ende irgendein Schuldspruch steht. Wichtig ist, dass Joe Biden am 3. November 2020 kein strahlend reiner Kandidat ist.

Aus Sicht des Weißen Hauses begann dieser Wahlkampf bereits am 20. Januar 2017: mit der Amtseinführung. Ehemalige Helfer Trumps berichten, dass aus der damaligen Kränkung eine Obsession geworden sei: Weil Trump drei Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton hatte und weil ständig von russischer Wahlhilfe die Rede war, fühlte der Präsident sich gekränkt und mehr noch gereizt. "Sämtliche Konzentration, jeder Tweet und jedes Zitat gelten der Wiederwahl, die triumphal werden muss", sagt ein Helfer von 2015.

Konkret bedeutet dies mehrere Dinge zugleich: In allen Erzählungen aus Trumps Weißem Haus, auch in den diversen Büchern, die seit Anfang 2017 erschienen sind, geht es immer und überall um das Image des Präsidenten. Wie wirkt diese Entscheidung, wie sieht jene Personalie aus, was sagen die Fox-Kommentatoren wohl hierzu und was dazu, das sind die Fragen, die Trump interessieren. Das ist die triviale, oft komische Seite.

Die politische, die professionelle Seite: Die Republikaner und ihr Präsident haben vom ersten Tag an für die nächste Kampagne gesammelt. 263 Millionen Dollar sollen sie gebunkert haben (gegenüber 100 Millionen der Demokraten). 2016 war Trump ein Instinktpolitiker mit unerfahrenem Team, diesmal hat er eine Wahlkampfmaschine und geschlossene Parteireihen hinter sich.