Manchmal dauert es, bis der Schmerz überall ankommt. Und wirkt. Es dauert dann auch, bis klar wird, woher der Schmerz eigentlich stammt und was geschehen ist.

Zehn Tage ist es nun her, dass Elizabeth Warren, demokratische Bewerberin um die amerikanische Präsidentschaft, vor ihr Haus in Cambridge in Massachusetts trat, in einer lilafarbenen Winterjacke, mit ihren goldenen Ohrsteckern, mit ihrem Hund und von hinten gestützt und tröstend gestreichelt von ihrem Ehemann Bruce Mann.

Warren weinte, sprach von der "Ehre ihres Lebens", der Dankbarkeit für eine einzigartige Reise durch die USA. Sie sprach davon, wie sehr sie "meine Mommie und meinen Daddy" vermisse. Sie sagte, dass sie zu Beginn ihres Wahlkampfes gehört habe, dass es zwei Pfade bei den Demokraten gebe, den progressiven und den gemäßigten, und beide seien leider bereits besetzt, durch Bernie Sanders und Joe Biden. "Ich habe gedacht, es gibt Raum für eine ganz andere Kandidatur, aber ich habe mich getäuscht."

Und dann erwähnte Warren, 70, noch die mittlerweile berühmten "pinky promises": Kleine Mädchen seien zu ihr gekommen, viele kleine Mädchen überall im Land, und hätten sie gefragt, ob es wirklich eine Präsidentin geben, ob eine Frau tatsächlich das Weiße Haus erobern könne. "Ja" habe sie, Warren, da gesagt, und dann hätten sie und all die fragenden Mädchen ihre kleinen Finger verhakt – versprochen! "Die kleinen Mädchen müssen nun vier weitere Jahre warten", sagte Warren.

Denn am 5. März stieg Elizabeth Warren aus, wie zuvor schon die gleichfalls prominenten, gleichfalls für einige Wochen hoch gehandelten, am Ende gleichfalls chancenlosen Kristin Gillibrand, Kamala Harris und Amy Klobuchar. Drei alte Männer kämpfen deshalb nun um die Präsidentschaft der USA: Amtsinhaber Donald Trump, 73, und die letzten beiden demokratischen Herausforderer Bernie Sanders, 78, und Joe Biden, 77.



Warum wird es wieder ein alter Mann?

Der Schmerz bei jenen, die auf eine Frau gehofft haben, ist groß. Und dauerhaft. Es gibt nämlich keine Linderung, ganz und gar im Gegenteil: Die Coronavirus-Krise lässt Amerikas Politikerinnen, Journalistinnen und Politikwissenschaftlerinnen denken, dass sämtliche Kandidatinnen, besonders aber die einstige Harvard-Ökonomin und heutige Senatorin Warren mit ihren ausgefuchsten Langzeitplänen kompetenter wären als der selbstbezogene Präsident Trump; besser auch als der stets etwas träge Biden und der dauerempörte Einzelgänger Sanders.

Was also ging schief? Warum werden an diesem Sonntag in Washington, D.C. nun Biden und Sanders die beiden Letzten sein, die in der Fernsehdebatte vor den vier Vorwahlen dieses Dienstags um die Kandidatur kämpfen? Wieso nur wird auch der 46. Präsident der USA wieder ein weißer Mann sein – und alt?



Die Debatte zu diesen Fragen wird in allen politischen Medien der USA und an allen großen Universitäten ausgetragen. Die wesentlichen Begriffe: Zaghaftigkeit. Selbstzerfleischung. Vorurteile. Eigentlich würden ja alle Demokraten denken, dass eine Frau an der Reihe und Warren rundum qualifiziert sei, lautet ein Argument. Aber der Wunsch, Trump aus dem Weißen Haus loszuwerden, habe Priorität gehabt, und an diese Stelle hätten diese Zweifel begonnen.



Würde eine Frau im konservativen Mittleren Westen gewählt werden? Kann eine Frau Trump schlagen? Schon wegen dieser Fragen und Gedanken hätten selbst Frauen, selbst in Warrens Heimat Massachusetts, am Ende für Biden und gegen die eigene Überzeugung gestimmt. Damit ist die gemeinste Frage, die Fangfrage der modernen Politik, verbunden: Ist Kandidatin X wählbar, ist sie "electable"? Das musste 2016 schon Hillary Clinton aushalten. 2020 ist diese Frage, gerade wegen Clintons Niederlage, wieder sehr aktuell. "Sie ist wählbar, wenn du sie verdammt noch mal wählst", das stand in einem Meme, das via Instagram kreuz und quer durchs Land geschickt wurde: "She's electable if you *!?$! vote for her" – die wilde Zeichenkombination meinte natürlich "fucking".