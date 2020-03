Der UN-Sicherheitsrat hat erstmals mit einer Stimmabgabe per E-Mail vier Resolutionen beschlossen. Vier Resolutionen zu Nordkorea, Somalia, der sudanesischen Region Darfur sowie allgemein zu den UN-Friedensmissionen seien auf diese Weise einstimmig gebilligt worden, sagte ein Diplomat am UN-Hauptquartier in New York.

Die 15 Mitglieder haben demnach einstimmig dafür votiert, die Friedensmission Unamid in der sudanesischen Krisenregion Darfur noch bis Ende Mai weiterlaufen zu lassen und die UN-Mission in Somalia bis Ende Juni aufrechtzuerhalten. Auch das Mandat für ein Expertengremium, das die Sanktionen gegen Nordkorea überwacht, wurde bis zum 30. April 2021 verlängert. In der vierten Resolution bekräftigte das einflussreichste UN-Gremium, wie wichtig es sei, die weltweiten Blauhelmmissionen weiter zu unterstützen. Der Unamid-Einsatz in Darfur soll durch eine neue UN-Mission im Sudan abgelöst werden. Diese soll in erster Linie dazu dienen, den Übergang des ostafrikanischen Staates zur Demokratie zu stützen.

Die letzte reguläre Sitzung des Sicherheitsrates im UN-Hauptquartier in New York war am 12. März, als auch das Mandat der Friedensmission im Südsudan verlängert worden war. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat das Gremium der Vereinten Nationen seit mehr als zwei Wochen keine physischen Zusammentreffen seiner Mitglieder abgehalten. Es gab seither lediglich Besprechungen per Videokonferenz, die aber nicht den Charakter formeller Sicherheitsratssitzungen hatten. Russland lehnt es ab, offizielle Sitzungen des Gremiums per Videoschalte abzuhalten.