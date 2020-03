Als Wladimir Putin am letzten Tag des Jahres 1999 an die Macht kam, war ich acht Jahre alt. Gleichaltrig war damals das postsowjetische Russland – ein großes Land mit vielen Problemen der Transformation nach 70 Jahren Kommunismuslügen. Und jetzt, 20 Jahre später, lässt Putin einfach die russische Verfassung umschreiben und setzt seine bisherigen Amtszeiten auf null. Er will immer weiter als Präsident regieren. Er darf dann offiziell bis 2036 im Amt bleiben. Ich werde dann 45 Jahre alt sein.

Ilya Koval Journalist bei der Deutschen Welle, Russische Redaktion zur Autorenseite

Die Jahre unter Putin waren bis heute vor allem verlorene Jahre für Russland. Auch die angeblichen Errungenschaften Putins sind für die Zukunft des Landes in Wahrheit Fehler. Gewiss, laut Bloomberg hat Russland seine geopolitische Bedeutung nach dem Zerfall der Sowjetunion teilweise wiederhergestellt. Aber weil dieser internationale Einfluss auf Einschüchterung und Kriegen beruht, zahlt das Land dafür mit Isolation. Das mag in Zeiten des Coronavirus hilfreich sein, ist aber grundsätzlich eine zweifelhafte politische und wirtschaftliche Strategie in der globalisierten Welt.

Die Folgen dieser Außenpolitik à la Putin spüre auch ich. Wenn ich als Russe reise und neue Kontakte knüpfe, geht es immer schnell um Putin, um die Krim-Annexion, den Syrien-Krieg. Ich kann das zwar nachvollziehen, fühle mich aber trotzdem unwohl damit. Denn ich werde mit einem Land identifiziert, das in der Welt vor allem für Militarismus und Aggression steht.

Machterhalt als Selbstzweck

Putin ist das offensichtlich egal, denn sein System ist allein auf seinen Machterhalt ausgerichtet. Er hat das postsowjetische politische System Russlands zunichte gemacht. Je länger er im Präsidentenamt ist, desto weniger werden unabhängige Kandidaten zu Wahlen überhaupt zugelassen. Ähnlich sieht es auch in der Wirtschaft aus: Putins Freunde und Vertrauten sind während seiner Regierungszeit zu Milliardären geworden – und gleichzeitig leben rund 20 Millionen Russen unter der Armutsgrenze. Dazu kommen noch mehrere Millionen Menschen, die mit umgerechnet 150 bis 200 Euro im Monat formell über dieser Grenze liegen, aber trotzdem ums Überleben kämpfen. Unanständige Korruption und krasse soziale Ungleichheit – das ist Russland heute.

Wer mit diesem Zustand unzufrieden ist, wird schnell daran erinnert, dass Putins Russland ein Polizeistaat ist. Die russische Polizei ist vor allem dazu da, das Regime zu schützen, nicht die Bürger. Wenn Russen einen Polizisten sehen, erwarten sie entweder Probleme oder haben Angst; meistens beides.

Putin hat alle Ressourcen des Landes und alle Gewinne aufgrund der hohen Ölpreise genutzt, um ein für ihn sicheres Machtsystem aufzubauen und seine geopolitische Strategie zu finanzieren. Russland ist immer noch vom Öl abhängig und solange das Geld für Putins Ziele reicht, macht ihm das keine Sorgen. Ein Präsident, der sich um die Zukunft des Landes kümmert, würde es anders machen. Er würde mit allen diplomatischen Mitteln versuchen, einen Weg aus der Isolation und der Sanktionsspirale zu finden. Er würde den Kampf gegen die Korruption bei seinen Kumpeln beginnen und mit den Gewinnen aus dem Ölgeschäft die Entwicklung in anderen Wirtschaftsbranchen ankurbeln. Hinter Putins Stabilität steckt in Wahrheit Stagnation.

Wenn ich heute von Bonn aus in meine Heimatstadt Wolgograd zurückkehre, sehe ich dort zwar ein neues WM-Stadion, aber leider sonst kaum Veränderungen: immer dieselben maroden Straßen und dieselben niedrigen Löhne. Und wenn ich das Dorf meiner Großeltern besuche, wird mir klar, dass Stagnation zu Verfall führt: In Noworomaschkin gibt es kaum noch Bewohner, kaum noch Häuser – Asphalt und Wasserleitungen gab es sowieso nie.

Eine Inszenierung als guter Zar

Aktuell versucht Putin, die Verlängerung dieser Stagnation auf unbestimmte Zeit mit quasidemokratischen Prozeduren zu legitimieren. Er will die Annullierung seiner Amtszeiten durch eine Volksabstimmung bestätigen lassen. Sie wäre nach dem Gesetz eigentlich gar nicht nötig, Putin spielt den guten Zaren und fragt trotzdem das Volk. Aber er hat dafür kein wirkliches Referendum angesetzt, was klare Regeln in Bezug auf Wahlkampf und Wahlbeobachtung gehabt hätte. Diese sogenannte Volksabstimmung ist einfach eine Stimmabgabe, die keinerlei ernsthafter Kontrolle unterliegt.

Dass diese Stimmabgabe eine reine Formalität ist, wird auch deutlich, wenn man bedenkt, dass sie stattfindet, nachdem alle regionalen Parlamente und das regierungstreue Verfassungsgericht dem entsprechenden Gesetzentwurf für die Verfassungsänderung bereits auf die Schnelle zugestimmt haben. Bei so einer Farce werde ich natürlich nicht mitspielen.

Putin hat Russland alle Entwicklungsperspektiven hin zu einem selbstbewussten und offenen europäischen Land gestohlen. Und unter ihm wird es sie auch weiterhin nicht geben.

Ich selbst musste Russland verlassen, wie Hunderttausende Menschen meiner Generation auch. Weil ich ernsthaften Journalismus machen wollte, bin ich nach Deutschland gezogen – auch um keine Angst haben zu müssen, dass mein Medium, weil es Kritik übt und der Wahrheit verpflichtet ist, eines Tages mundtot gemacht wird. Wenn Putin tatsächlich bis 2036 an der Macht bleibt, werden wir nicht die letzte Generation gewesen sein, die Russland verlässt.