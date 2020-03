Die europäische Grüne verlangt ein Einschreiten gegen den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und dessen Notstandspolitik. "Es wäre wichtig, dass die Europäische Kommission als auch die Mitgliedstaaten als auch die politischen Freunde von Orbán sagen, das geht nicht", sagte die Grünen-Europapolitikerin Ska Keller. Die Bundesregierung und die Europäische Volkspartei seien in der Pflicht.



Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fordert die EU zum Handeln auf. "Die Europäische Union muss dem Treiben in (...) Budapest endlich Grenzen setzen", sagte er dem Spiegel.



Orbán hatte sich am Montag vom ungarischen Parlament mit umfassenden Sondervollmachten gegen die Corona-Pandemie ausstatten lassen. Ein Notstandsgesetz ermöglicht es dem rechts-nationalen Regierungschef, ohne zeitliche Befristung auf dem Verordnungsweg zu regieren. Dafür erhielt Orbán die erforderliche Zweidrittelmehrheit aus dem Regierungslager. Seine Partei Fidesz gehört wie CDU und CSU zur Europäischen Volkspartei (EVP), die Mitgliedschaft ist jedoch ausgesetzt.



In einer Ausnahmesituation wie der Corona-Pandemie seien besondere Maßnahmen grundsätzlich möglich, sagte Keller. Sie müssten jedoch angemessen und befristet sein. "In Ungarn ist es augenscheinlich, dass es sehr wenig damit zu tun hat, jetzt begrenzt in einer Ausnahmesituation zu handeln. Ministerpräsident Viktor Orbán nutzt den Anlass, um seine Macht auszuweiten." Es sei empörend, dass die Krise für politische Zwecke missbraucht werde.