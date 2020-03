Israel hat mit der Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Rund 6,5 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 120 Mitglieder der 23. Knesset in Jerusalem zu bestimmen. Bei der Wahl droht ein erneuter Patt zwischen der rechtsgerichteten Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanjahu und dem Blau-Weiß-Bündnis seines wichtigsten Rivalen Benny Gantz. In den jüngsten Umfragen lagen beide Lager nahezu gleichauf. Nach den beiden vorherigen Wahlen waren alle Versuche einer Regierungsbildung gescheitert.



Zwei Wochen nach der Parlamentswahl beginnt ein Korruptionsverfahren wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit gegen Netanjahu vor einem Gericht in Jerusalem. Der 70-Jährige ist der erste amtierende Regierungschef in der Geschichte Israels, der unter Anklage steht. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem israelischen Sender Kan betonte Netanjahu, er werde sich im Falle eines Wahlsiegs nicht um Immunität vor Strafverfolgung bemühen.

Israel ist schon seit einem Jahr in einer schweren Politkrise gefangen: Nach Wahlen im April und September 2019 war die Regierungsbildung wegen einer Pattsituation zwischen dem Mitte-links-Lager und dem rechtsreligiösen Lager gescheitert. Beide konnten sich keine Mehrheit der 120 Sitze im Parlament sichern. Königsmacher wird auch dieses Mal Ex-Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sein. Gantz lehnt wegen der Korruptionsanklage eine große Koalition mit der Likud-Partei ab, solange Netanjahu Vorsitzender ist.

Im Falle eines Wahlsiegs strebt Netanjahu die Annexion der israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland sowie des Jordantals an. Diesen Schritt zeigt der am 28. Januar veröffentlichte Plan des US-Präsidenten Donald Trump auf. Der Plan sieht einen Palästinenserstaat vor, der allerdings mit harten Auflagen verbunden wäre. Von palästinensischer Seite ist das Vorhaben kategorisch zurückgewiesen worden. Gantz hat erklärt, er werde sich nach der Wahl für eine Umsetzung des Trump-Plans "in Zusammenarbeit mit anderen Ländern in unserer Region" einsetzen.

Bei der Parlamentswahl treten rund 30 Listen an. Die Sperrklausel liegt bei 3,25 Prozent. Landesweit stehen mehr als 10.000 Wahllokale zur Verfügung. Die meisten davon sind von 6 bis 21 Uhr deutscher Zeit geöffnet. Mit Schließung der Wahllokale werden erste Prognosen veröffentlicht. Erste Resultate dürften am Dienstag bekannt werden, die offiziellen Ergebnisse werden aber erst eine Woche nach der Wahl veröffentlicht.