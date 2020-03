Wie hieß das noch gleich? "Corona... äh, Coronavirus", murmelt Donald Trump ins Mikrofon und wirft nochmal einen tiefen Blick auf die Blätter auf dem Redepult, kurz bevor er am Freitagnachmittag den Nationalen Notstand – "zwei sehr große Worte" – für die Vereinigten Staaten ausruft. Das bedeutet in diesem Fall vor allem eins: Mehr Geld. 50 Milliarden Dollar aus dem US-Bundeshaushalt sind damit freigegeben, die für solche Notstände reserviert sind und nun zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie eingesetzt werden können.

Trumps Wortfindungsproblem bleibt dabei nicht der einzige seltsame Moment. Unter den vielen bizarren Pressekonferenzen, die der amerikanische Präsident in seiner Amtszeit schon abgehalten hat, rangiert diese auf den vorderen Plätzen. Um den Präsidenten herum stehen hochrangige Vertreter großer amerikanischer Konzerne wie Walmart oder Google. Sie sind Teil der Inszenierung von Trumps großem Plan: Eine "öffentlich-private Partnerschaft" von Politik und Unternehmen, um das Virus zu bekämpfen. Google etwa entwickle gerade eine Website, auf der man seine Symptome eingeben könne. Daraufhin bekomme man gegebenenfalls ein Drive-In-Corona-Testzentrum in der Nähe genannt – für das wiederum Walmart, Target & Co einen Teil ihrer Parkplätze zur Verfügung stellen.

Einen nach dem anderen ruft Trump die Wirtschaftsbosse nach seiner Ansprache nach vorn – wie Schulkinder, die sich ihr Zeugnis abholen sollen. Ein Repräsentant des Pharmaunternehmens Roche dankt der Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde FDA für die ungewöhnlich schnelle Genehmigung eines Corona-Schnelltests, der nun rasch unter die Leute gebracht werden soll. Trump: "Großartige Firma. Nächster!"



Wahlkampfevent mit exklusiven Gaststars

In Baden-Württemberg kann man sich längst quasi aus dem Auto heraus testen lassen – und dafür brauchte es nicht die Chefs von Lidl oder Edeka im Bundeskanzleramt. Aber hier geht es noch um etwas anderes. Dass Trump seine Pressekonferenz draußen in der Sonne, im Rosengarten des Weißen Hauses, und nicht drinnen im Briefing Room abhält, ist kein Zufall. Statt dem Ernst der Lage durch eine Fernsehansprache an die Nation gerecht zu werden und die verängstigten Menschen zu beruhigen, macht Trump ein Wahlkampfevent mit exklusiven Gaststars aus seinem Auftritt. Botschaft Nummer Eins dieses Schauspiels mit dem Motto "Das bisschen Pandemie": Seid unbesorgt, liebe Amerikanerinnen und Amerikaner, wir haben alles im Griff. Der Markt – oder in diesem Fall eher: Die Marktleiter – werden's schon regeln. Als Antwort gingen die Börsenkurse noch während Trumps Ansprache prompt steil in die Höhe, nachdem sie zuvor massiv abgefallen waren.

"Das geht vorbei", sagt Donald Trump dagegen gönnerhaft über das Virus selbst, und es fehlte nur noch, dass er dabei beide Daumen hochreckte. Vizepräsident Mike Pence ergänzt wenig später: "We'll take care", wir kümmern uns. Es ist die perfekte Inszenierung der Trump-Regierung als smarte Manager, die es sogar schaffen, eigentlich erbitterte Konkurrenten im Einzelhandel dazu zu bringen, sich gemeinsam an eine Strategie gegen das Coronavirus zu machen.



Dabei kommt dieser neue Aktionismus reichlich spät, und Anlass zur Sorge gibt es für die amerikanische Bevölkerung längst genug. Bereits jetzt sind knapp 2.000 Corona-Fälle in den USA bekannt – allerdings dürften es in Wirklichkeit noch wesentlich mehr sein, denn die Testverfahren liefen bisher nur sehr schleppend. Seit Januar wurden nur 14.000 Menschen in den USA getestet, weitaus weniger als in anderen Ländern. Dass die Verfahren jetzt in Gang kommen und erschwinglicher werden, ist aber nicht etwa Trumps Weitsicht und Großmut zu verdanken. Vielmehr profitiert er von dem Umstand, dass es offenbar noch vernunftbegabte Menschen innerhalb der US-Behörden gibt – und den politischen Gegner.

Die demokratische Partei drängt seit Tagen darauf, die Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die demokratische Kongressabgeordnete Katie Porter hatte bereits am Donnerstag in einem Meisterstück der parlamentarischen Befragung einen Verantwortlichen des Center for Disease Control dazu gebracht, ein Zugeständnis zur Kostenübernahme für die Tests zu machen. Wenn kommende Woche dann die von Trump angekündigte halbe Million Tests zur Verfügung steht, dürfte es einen rasanten Ansprung der Fallzahlen in den USA geben.



Während Angela Merkel als Krisenmanagerin einmal mehr zu Hochform aufläuft und Ruhe ausstrahlt, ist Donald Trumps Unfähigkeit, Lagen einzuschätzen und besonnen zu reagieren, potentiell lebensgefährlich für ein ganzes Land. Dass er überhaupt nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht und wie brisant die Lage ist, zeigt sich nicht nur daran, dass er vor laufender Kamera zahlreiche Hände schüttelt und 22-mal das Mikrofon berührt, wie die Kollegen der Washington Post gezählt haben. Inzwischen wurde bekannt, dass eine zweite Person, die sich am vergangenen Wochenende mit Trump in dessen Resort in Mar-a-Lago aufgehalten hatte, positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Dennoch antwortet der Präsident auf die Frage, ob er sich nun testen lassen wolle, abweisend: "Wahrscheinlich, ja" – aber nicht wegen der möglicherweise fatalen Begegnung in Florida. Offenkundig schätzt Trump nicht einmal die Gefahr für die eigene Person realistisch ein. Wie soll er da als Vorbild einer Nation funktionieren?

Zahl der Infizierten gering halten

Immerhin: Wenige Stunden nach Trumps Parade vor der Presse verkündet Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, sie habe einen Deal mit der Regierung aushandeln können. In dem Paket seien zwei Wochen bezahlte Krankschreibung enthalten, außerdem bis zu drei Monate Auszeit für Kinderbetreuung und Pflege sowie zusätzliche finanzielle Hilfen für Tests und Behandlungen. Den US-Amerikanerinnen und -Amerikanern drohen im Zuge der Pandemie erhebliche soziale Einschnitte. Viele können es sich nicht leisten, krank zuhause zu bleiben oder ihre Kinder zu betreuen, anstatt zur Arbeit zu gehen.



Für Donald Trump zählt aber nur eins: Seine Wiederwahl im kommenden November. Deshalb will er die Zahlen der Infizierten möglichst gering halten – und die Aktienkurse möglichst hoch. Jetzt, da er die Corona-Pandemie nicht mehr als "Gerücht" abtun kann, wählt er nach außen den Weg der Abschottung und Schuldzuweisung, nach innen gibt er den Retter. Dabei hat er wiederholt Falschinformationen über das Virus verbreitet, die Gelder für Gesundheitsversorgung und Forschung gekürzt und der Corona-Krise in den USA so Vorschub geleistet. In den vor ihnen liegenden Wochen wird es sich für die Amerikanerinnen und Amerikaner womöglich am meisten rächen, dass sie Trump ins Amt gewählt haben.