Es handelt sich um den bislang schwersten Angriff auf die malische Armee in diesem Jahr: Bewaffnete haben in Tarkint in der nördlichen Region Gao ein Militärlager attackiert. Nach Angaben von Militärsprecher Diarran Kone wurden dabei mindestens 29 Soldaten getötet sowie fünf weitere verletzt.

Noch ist unklar, wer hinter dem Angriff steht. Die Armee machte Dschihadisten dafür verantwortlich. Demnach sollen die Täter Teil einer regionalen Miliz sein, die mit der extremistischen Al-Kaida in Verbindung steht.

Im Norden Malis gibt es seit Jahren Kämpfe zwischen der Armee und islamistischen Gruppierungen. 2012 hatten diese zunächst die Kontrolle über diesen Landesteil übernommen, wurden 2013 dann durch eine französische Militäroperation vertrieben. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich drängte die Islamisten zurück. Die Dschihadisten zerstreuten sich, fanden sich dann aber wieder zu Gruppen zusammen, die nun versuchen, ihren Geltungsbereich nach Süden auszuweiten.

Zuletzt mehrten sich auch tödliche Angriffe auf Militärposten in ganz Mali. Mit jedem neuen Überfall konnten die Extremisten ihre Waffenlager aufstocken.

Experten schätzen das westafrikanische Land deshalb als äußerst instabil ein – trotz der Präsenz Tausender internationaler Soldaten. Auch die Bundeswehr ist dort im Einsatz und beteiligt sich unter anderem an der UN-Mission Minusma im Norden des Landes.