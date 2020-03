Wenn die Corona-Krise noch länger andauert, werden ihre Auswirkungen denen eines Weltkrieges nahekommen – bei der Zahl der Betroffenen wie bei der Veränderung des alltäglichen Lebens auf sämtlichen Kontinenten und nicht zuletzt bei dem human toll, dem Blutzoll, den die Menschen zu zahlen haben. Dies ist die so nüchterne wie niederdrückende Analyse von Nicholas Burns, einem welterfahrenen ehemaligen US-Diplomaten, der heute in Harvard internationale Diplomatie lehrt. Er setzte hinzu: "Die Auswirkungen auf das Geschäftsleben, auf Handel und Märkte könnten uns in die verheerendste weltweite Wirtschaftskrise seit der Großen Depression Ende der 1920er-Jahre stürzen."

Die Fragen, die Burns stellt, treiben auch bei uns alle Nachdenklichen um. Wer bewegt die Staatenlenker der Welt zum Handeln? Wer sagt, was nottut? Wer zeigt uns die Trasse in die Zukunft auf?

Es ist verständlich, dass sich alle Regierungen zunächst einmal auf die Heimat konzentrieren. Die Nationen, das hat sich in der Krise gezeigt, sind nach wie vor die Bausteine der politischen Welt. Von ihren Regierungen erwarten die Völker Antworten auf die drängenden Fragen. Und Lösungen: die Eindämmung des Covid-19-Virus, die Rettung der Wirtschaft, die Wiederherstellung der normalen gesellschaftlichen Verhältnisse.

Wo bleibt die internationale Zusammenarbeit?

Aber der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass ein Krankheitserreger, der keine Grenzen kennt, nur durch enge Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg verringert und unterdrückt werden kann. Damit hapert es jedoch drei Monate nach Ausbruch der Seuche noch immer.

Das beginnt in der Europäischen Union. Aus Brüssel ist merkwürdigerweise wenig zu hören. Dabei hätte die Kommission Ursula von der Leyens, wiewohl ihr Zuständigkeit und damit Befugnisse fehlen, durchaus die Möglichkeit, eine supranationale Diskussion zu organisieren und zu steuern, in der die disparaten, oft gegensätzlichen nationalen Standpunkte, Interessen und Ansätze zusammengeführt werden. Es könnte auch eine Diskussion werden darüber, in welchen Schritten wir das normale Leben wieder hochfahren können, wenn es soweit ist – eine Debatte, die die Bundesregierung unverständlicherweise nicht aufkommen lassen will.

Auch die Vereinten Nationen sind schwach. Anders als in der Ebola-Epidemie von 2014, als der Sicherheitsrat auf Drängen der Obama-Administration eine medizinische Hilfsaktion in Gang setzte, verhakelt sich das Gremium diesmal in bürokratischen Nickeligkeiten. Der UN-Generalsekretär António Guterres forderte letzte Woche einen Waffenstillstand "in allen Ecken der Welt". In Libyen, im Jemen und in Syrien, aber auch in Afghanistan, Zentralafrika und in anderen Ecken der Welt sieht es nicht danach aus.

Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds haben alle Gläubigerstaaten aufgerufen, von den ärmsten Ländern keine Schuldentilgung mehr zu verlangen, doch ein Hilfspaket für sie brachten sie nicht auf den Weg.



Totalausfall USA

Die G20 jedoch, die in der Weltfinanzkrise von 2008 bis 2009 die großen Wirtschaftsmächte auf einen gemeinsamen Kurs einschwor, hat – unter saudi-arabischem Vorsitz – außer einer Videokonferenz nichts zustande gebracht. In dem Abschlusskommuniqué bekannte sie sich dazu, der gemeinsamen Bedrohung durch die Pandemie "geeint entgegenzutreten". Vage stellte die G20 dafür fünf Milliarden Dollar in Aussicht.

Entscheidender ist freilich der Totalausfall der Vereinigten Staaten. Ihr selbstverliebter Präsident Donald Trump hat in den letzten drei Jahren alle nationalen und internationalen Institutionen geschwächt, verhämt oder ignoriert, die jetzt den Ausweg aus der Krise suchen müssten. Mit den Chinesen hat er sich nutzlose Wortgefechte geliefert; bewusst provozierend sprach er ständig vom "chinesischen Virus". Ebenso provozierend erklärte der stellvertretende Pressesprecher des Pekinger Außenministeriums, amerikanische Militärs hätten das Virus in Wuhan eingeschleppt. Erst in der vergangenen Woche einigten sich Trump und Xi Jinping, derlei Schlagabtausche fortan sein zu lassen und bei der Bekämpfung des Corona-Erregers zusammenzuarbeiten.

Was also tun? Nicholas Burns schlägt dreierlei vor. Erstens wöchentliche Videokonferenzen eines G20-Steuerungskomitees zur Lageeinschätzung; zweitens ein ständiges Beratungsgremium von Finanzministern, Notenbankchefs und Wirtschaftsvertretern, das auch den Sinn der fortgeltenden Sanktionen prüft; drittens eine sachliche Einbeziehung Chinas.

Sanktionen überdenken

Diese Vorschläge erscheinen mir vernünftig. Ich will mich auf zwei Bemerkungen dazu beschränken.

Die erste gilt dem Problem der Sanktionen. In der Corona-Krise werden sie zu einem Akt der Unmenschlichkeit. Dies gilt zumal im Verhältnis zu Iran, Venezuela und Nordkorea. Das iranische Regime hat auf den Ausbruch der Pandemie mit sträflicher, religiös begründeter Sturheit reagiert; die Gebete der Frommen würden eine Tragödie verhindern, sagte Ajatollah Ali Chamenei. Inzwischen gibt es mehr als 35.000 Infizierte, 2.500 Tote im Land. Der Ajatollah verstieg sich zu der irren Behauptung, die USA hätten das Virus hergestellt, um dem Iran zu schaden. Doch rechtfertigt solch Aberwitz die US-Politik? Das State Department hat alle Berichte dementiert, dass die Sanktionen aufgehoben und die gesperrten Konten im Ausland freigegeben würden, um den Iranern den Kauf von Medikamenten, Schutzausstattung und Beatmungsgeräten zu ermöglichen. Teheran habe genug Geld, das es aber lieber für Terrorismus ausgebe. Zugleich wurden neue Strafmaßnahmen gegen das venezolanische Maduro-Regime verhängt, anstatt humanitäre Hilfe zu erlauben. Aber ist es wirklich menschlich, das einfache Volk für die Sünden ihrer Regierung mit dem Leben bezahlen zu lassen?

Dann China. In meinem Buch China First habe ich kein Hehl daraus gemacht: Xi Jinping träumt von Weltführung, seine Außenpolitik ist klassische Großmachtpolitik und die Rivalität Chinas mit dem Westen wird das nächste halbe Jahrhundert bestimmen. Ich habe auch in dieser Kolumne keinen Zweifel daran gelassen, dass Chinas anfängliche Reaktion – erst Leugnung, dann Vertuschung der Wahrheit – auf regionaler Ebene höchst verwerflich war (genauso verwerflich wie auf der Ebene des Weißen Hauses die Leugnung und Vertuschung der Fakten durch Donald Trump). Aber danach hat Peking alles richtig gemacht. Es hat die Gensequenz des Virus früh aller Welt zugänglich gemacht, war kommunikativ und kooperativ. Und ich finde es schäbig, dass China jetzt, wo es dem Rest der Welt hilft, auch den Italienern, die auch auf deutsche Hilfe lange hatten warten müssen, unterstellt wird, dessen humanitäre Hilfe sei nur eine üble geopolitische Ausnutzung der weltweiten Krisenlage.

Ohne China wird die Krise nicht beigelegt werden können. Stellen wir also zurück, was wir an der Volksrepublik sonst alles kritisieren mögen. Dafür wird später genug Zeit sein. Zumal wir den Beweis ja noch schuldig sind: Können wir das fundamentalste Menschenrecht – das Lebensrecht unserer Bürgerinnen und Bürger – in unserem demokratischen, dezentralisierten und offenen System genau so wirkungskräftig sichern wie das autoritäre China?