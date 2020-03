Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums zufolge hat Nordkorea erneut Flugkörper getestet. Von der Hafenstadt Wonsan aus soll das Regime im Norden zwei nicht näher identifizierte Projektile in östlicher Richtung abgefeuert haben. Diese sollen über das Japanische Meer geflogen sein. An welcher Stelle sie abstürzten, teilte Südkoreas Militär nicht mit, ebenso wenig nannte es die Art der abgefeuerten Projektile. Die Armee prüfe nun, ob noch weitere Flugkörper gestartet worden sind, gab das Verteidigungsministerium bekannt. Auch Japan bestätigte den Waffentest und sprach dabei von ballistischen Raketen.



Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte zum Jahresbeginn angekündigt, sich nicht mehr an das selbstauferlegte Moratorium für Atomversuche und Tests von Interkontinentalraketen halten zu wollen. Anlass hierfür waren zuletzt stockende Verhandlungen mit den USA über Nordkoreas Atomprogramm und die US-Sanktionen gegen das Land. Mit dem Moratorium wollte Kim eine Aufhebung der Sanktionen erreichen. Bei einem Parteitreffen zeigte Kim sich frustriert über die still stehenden Gespräche mit den USA.



Während Nordkorea sich bei den Gesprächen bereit gezeigt haben soll, auf Teile seines Atomarsenals zu verzichten, verlangen die USA eine umfassende atomare Abrüstung als Gegenleistung für die Lockerung von Sanktionen. Als Reaktion auf die festgefahrenen Positionen drohte Kim mit der Einführung einer "neuen strategischen Waffe". Im Jahr zuvor hatte Nordkorea zahlreiche Waffentests durchführen lassen, allein seit dem Sommer hat es 13 Tests gegeben. Unter dem getesteten Gerät befanden sich Mehrfachraketenwerfer sowie ballistische Raketen. Je nach Bauart können Letztere konventionelle, biologische, chemische oder atomare Sprengköpfe tragen.



Coronavirus kann Ursache für Unterbrechung der Tests sein

Allerdings hatte es seit dem Jahreswechsel entgegen der Ankündigungen des Regimes keine neuen Waffentests gegeben. Südkoreanische Beobachter gehen davon aus, dass ein Grund dafür des Ausbruch des neuartigen Coronavirus sein könnte. Staatsmedien hatten Covid-19 als ein Problem von "nationaler Existenz" bezeichnet. Der jetzt erfolgte Start der beiden Projektile könnte demnach eine Maßnahme des Regimes sein, um die Moral des Militärs anzuheben und Souveränität nach außen zu demonstrieren. Außerhalb Nordkoreas hatte es Sorgen gegeben, wie das Land mit einem Coronaausbruch umgehen würde.

Zwar gibt es bislang keine offiziell bestätigten Ansteckungsfälle in Nordkorea. Allerdings hatte es Medienberichte gegeben, denen zufolge Menschen für einen Monat unter Quarantäne gestellt wurden, nachdem sie für das Virus typische Symptome gezeigt hatten. Zudem sind zuletzt die Infektionszahlen in Südkorea stark angestiegen, aktuell liegt die offizielle Zahl bei mehr als 3.500 infizierten Personen. Nordkorea hat nahezu jeden grenzübergreifenden Verkehr gestoppt, hindert Touristen an der Einreise und soll Zehntausende Mitarbeiter des Gesundheitswesens mobilisiert haben, um Infizierte aufzuspüren und zu isolieren.