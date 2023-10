Der US-Abgeordnete Dean Phillips hat seine Kandidatur bei den Vorwahlen der Demokratischen Partei zur US-Präsidentschaftswahl 2024 angekündigt. Auf die Frage, ob er für das Präsidentenamt kandidieren wolle, sagte Philipps dem Sender CBS: "Das tue ich. Ich muss." In Concord im US-Bundesstaat New Hampshire will er demnach seinen Wahlkampf eröffnen.

Phillips sagte dem Sender, der Präsident Joe Biden habe viel für die USA geleistet. "Aber es geht nicht um die Vergangenheit. Das ist eine Wahl über die Zukunft." Bidens Alter von 80 Jahren macht vielen Demokraten und ihren Anhängern Sorgen in Bezug auf die kommende Wahl.

Bidens Kandidatur steht nahezu fest

Echte Chancen dürfte Phillips nicht haben: Das Establishment der Partei hat sich längst hinter die Kandidatur des amtierenden Staatsoberhauptes gestellt. Ähnlich chancenlos ist auch die Kandidatur der Autorin Marianne Williamson.

Dem renommierten Umfrage-Aggregator FiveThirtyEight zufolge lag Biden zuletzt mit 70 Prozent weit vor Williamson, die auf neun Prozent kam. Der Verschwörungstheoretiker und Impfgegner Robert Kennedy Jr., der ebenfalls den Demokraten angehört, will als Parteiloser in den Wahlkampf gehen und nimmt dadurch nicht an den Vorwahlen teil.

Phillips vertritt als einer von mehreren Abgeordneten den Bundesstaat Minnesota im Repräsentantenhaus und ist als Erbe eines Spirituosen-Unternehmens einer der reichsten Abgeordneten in der Parlamentskammer. Einem Bericht der New York Times zufolge führte er seit Monaten Bidens Alter sowie die Überzeugung, auch der Präsident müsse sich einer Vorwahl stellen, als Argumente gegen den Biden an.

Trump und Biden in Umfragen gleichauf

Mit ähnlichen Argumenten treten mehrere Republikaner in ihren Vorwahlen gegen den Favoriten, den Ex-Präsidenten Donald Trump, an. Auch dort gelten ihre Kandidaturen als wenig aussichtsreich, da Trump die Umfragen mit großem Vorsprung anführt.

In Umfragen, bei denen angenommen wird, dass Biden und Trump gegeneinander antreten werden, lagen sie zuletzt ungefähr gleichauf. Wie sich die zahlreichen Prozesse, die derzeit gegen Trump laufen, auf dessen Kandidatur auswirken, ist allerdings nicht absehbar.