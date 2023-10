Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat im Fall einer Wiederwahl im kommenden Jahr angekündigt, das Einreiseverbot für Bürger mehrerer muslimischer Länder zu erneuern, das er bereits während seiner Präsidentschaft verhängt hatte. "Wir werden radikalislamische Terroristen aus unserem Land fernhalten", sagte er beim jährlichen Treffen der Jüdischen Vereinigung innerhalb der Republikanischen Partei. "Am ersten Tag werde ich unser Einreiseverbot wiedereinführen."



Zu Beginn seiner Präsidentschaft hatte Trump 2017 erhebliche Einschränkungen für Einreisen aus dem Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Jemen, dem Irak und dem Sudan eingeführt. Später ließ er die Liste der betroffenen Länder um mehrere afrikanische Staaten erweitern.

Die Anordnung wurde rasch von einem Gericht als diskriminierend angefochten, blieb bei den Anhängern des damaligen Präsidenten aber beliebt. Der amtierende Präsident Joe Biden hob die Beschränkungen in seiner ersten Woche im Amt Anfang 2021 wieder auf.

Wie der US-Sender CNN berichtet, kündigte Trump bereits am Montag an, "strenge ideologische Prüfungen aller Migranten in die Vereinigten Staaten" einzuführen. Zudem wolle er "radikalen antiamerikanischen und antisemitischen Ausländern" Studentenvisa streichen und sie des Landes verweisen.

Trump knüpft an eigene israelfreundliche Politik an

Die Ankündigung könnte ein Versuch Trumps sein, den Krieg im Nahen Osten zu Wahlkampfzwecken zu nutzen und an seine proisraelischen Positionen als Präsident anzuknüpfen. Damals hatte Trump Jerusalem als Israels Hauptstadt und die von Israel besetzten Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet anerkannt.

Newsletter © Lea Dohle "Was jetzt?" – Der tägliche Morgenüberblick Starten Sie mit unserem sehr kurzen Nachrichten-Newsletter in den Tag. Erhalten Sie zudem jeden Freitag das digitale Magazin ZEIT am Wochenende. Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Bitte geben Sie auf der folgenden Seite Ihr Passwort ein.

Falls Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier .

Bei dem Treffen jüdischer Republikaner bekräftigte er wie auch weitere Bewerber auf die republikanische Kandidatur bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr seine Unterstützung für Israel. Den Krieg Israels mit der Hamas bezeichnete Trump als "Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei".



Die Unterstützung für Israel ist ein wichtiges Thema für beide großen US-Parteien. Anders als bei den meisten außenpolitischen Themen könnte die Israel-Politik das Wahlverhalten vieler Menschen beeinflussen, etwa wegen der großen Anzahl an jüdischen Wählerinnen und Wählern.



Jüdische Wähler unterstützen 2020 Biden

In Umfragen vom Juni sprachen sie sich mit nahezu einer Dreiviertelmehrheit für Biden aus, auch bei der Wahl 2020 hatte Biden fast 80 Prozent der jüdischen Wählerinnen und Wähler hinter sich versammelt.

In Umfragen, die für alle US-Wähler repräsentativ sind, lag Trump zuletzt hingegen etwa gleichauf mit dem amtierenden Staatsoberhaupt. Auch innerhalb der republikanischen Partei gilt Trump als Favorit auf die Präsidentschaftskandidatur. Sein ehemaliger Vize Mike Pence zog sich erst am Samstag aus dem Wahlkampf zurück. Der zweitplatzierte Gouverneur Floridas, Ron DeSantis, liegt laut Umfragen weit hinter Trump. Allerdings ist schwer abzusehen, wie sich die zahlreichen Gerichtsverfahren gegen Trump auf seine Kandidatur auswirken könnten.