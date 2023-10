"Krieg, Dschihad, Martyrium!", rufen mehrere Hundert Menschen, die aus der U-Bahn aussteigen. Sie wollen zu einer Kundgebung der türkischen Regierung in Istanbul, Solidarität mit den Palästinensern. Manche Männer tragen weite Hosen oder Quamis, fast alle Frauen sind verschleiert, selbst ein paar kleine Mädchen tragen Burka. An den Säulen im Metrogang bieten Verkäufer Palästina-Flaggen an, Stirnbänder mit muslimischen Glaubenssätzen und Schals, auf denen "Wir alle sind Palästina" steht. Langsam schiebt sich die Masse vorwärts. Plötzlich schreit ein Mann: "Es gibt nur einen!" Im Chor antwortet die Menge: "Gott ist groß!"

Die Demonstration findet auf dem stillgelegten Atatürk-Flughafen im Westen Istanbuls statt. Es ist eine Kundgebung, wie sie die Türkei seit Jahren in dieser Größe nicht gesehen hat: Mehrere Hunderttausend Menschen sind türkischen Medienangaben zufolge gekommen. Geladen hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan persönlich.

Viele seiner Anhänger schaffen es nicht mal zum Versammlungsplatz, der Andrang ist zu groß. Im U-Bahn-Ausgang verfolgen sie Erdoğans Rede übers Handy. Angekündigt hatte er eine Friedensbotschaft. Das Wort Frieden benutzt er allerdings nur ein einziges Mal, nämlich dann, als er die internationale Gemeinschaft und Israel anspricht: "Hören Sie auf unsere Bitte, den Unterdrückten Hilfe zu leisten und auf unseren Aufruf, die Türen des Dialogs zu öffnen, um Frieden zu schaffen."

Aufmerksamkeit für außenpolitische Ansprüche

Erdoğans Show lässt sich auch als Ruf nach Aufmerksamkeit lesen. Denn seine Regierung konnte bislang im Konflikt zwischen Israel und der Hamas nicht so vermitteln, wie sie es gern würde. Erdoğan möchte außenpolitisch als geschickter Verhandler in Konflikten wahrgenommen werden. Die Türkei ist zwar seit Wochen mit etwa zwei Dutzend anderen Ländern im Gespräch, die meiste Diplomatie übernimmt dabei aber der türkische Außenminister.

Erdoğan selbst wiederholt regelmäßig, die Türkei setze sich für Frieden und Menschenrechte ein. Seine Anhängerinnen und Anhänger jubeln ihm dann jedes Mal zu, im Ausland scheinen seine Appelle aber kaum gehört zu werden. Anders war es vor drei Tagen, als Erdoğan vor AKP-Anhängern in Ankara die Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnete. "Die Hamas ist keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungs- und Mudschaheddin-Gruppe, die für den Schutz ihres Landes und ihrer Bürger kämpft", sagte er und fügte hinzu, man habe kein Problem mit dem Staat Israel, verurteile aber die "Gräueltaten" Israels im Gazastreifen. Diese Äußerungen wurden im Ausland wahrgenommen, der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), gerade auf Türkeibesuch, distanzierte sich umgehend.

"Ich will kämpfen"

Während Erdoğan auf der Kundgebung gegen Israel und den Westen hetzt und vor einem "Kreuzzug" warnt, sind manche Teilnehmerinnen schon wieder auf dem Rückweg. Zum Beispiel eine junge Familie mit Kind im Buggy und großem Türkeiluftballon. Die Familie will reden, aber anonym bleiben. "Ich würde sogar meine Tochter verlassen, um in Palästina zu kämpfen!", sagt die Frau. Auf dem Kopf trägt sie ein knallrotes Tuch, auf der Nase eine schicke Sonnenbrille und eine modische, bunte Bluse. Um ihre Tochter mache sie sich keine Gedanken, sagt sie: Gott werde für sie sorgen. "Ich will kämpfen", wiederholt die Frau. Für die Hamas? Das Ehepaar schüttelt den Kopf: "Für Jerusalem! Aber die Hamas ist auch Jerusalem", sagt der Mann und fügt hinzu: "Wir sind religiöse Fanatiker." Dann schiebt er sein T-Shirt etwas hoch. An der Hüfte trägt er zwei Pistolen.

Die Ansichten der Demonstrierenden reichen von solch radikalem Fanatismus bis hin zu eher moderater, aber bestimmter Solidarität für die Menschen in Gaza. Viele sagen, die Hamas vertrete nicht die Palästinenser. Einig sind sich aber die meisten, dass eine Unterscheidung zwischen der Hamas und den Palästinensern nichts daran ändere, dass die Welt zuschaue, wie Israel versuche, ein ganzes Volk umzubringen.

Ein Mann mit Gebetsmütze auf dem Kopf und Palästina-Flagge in der Hand überlegt. Auch er will seinen Namen nicht nennen, sagt aber: "Die Intention der Hamas war bei ihrer Gründung gut." Dann sei die Gruppe von den Zionisten vereinnahmt worden, glaubt er. Beweise hat er zwar nicht, aber es reicht, um an der Aufrichtigkeit der Hamas zu zweifeln?



Woran bei der Kundgebung niemand zweifelt, ist die Haltung des türkischen Präsidenten. "Wenn Erdoğan meint, dass wir nach Palästina zum Kampf sollen, dann ziehen wir sofort los", sagt eine Frau, die sich als Özlem Kaya vorstellt. Sie ist mit zwei jüngeren Männern aus der Provinz Sakarya angereist, etwa vier Autostunden von Istanbul entfernt. Die Frau habe es nicht mehr ausgehalten, nur zu Hause herumzusitzen und zu beten. "Wenn wir heute nicht sprechen, kann uns dasselbe passieren. Wir müssen gehört werden!", sagt sie. Wie ihr Präsident sieht auch Özlem Kaya die Hamas nicht als Terrororganisation. "Jeder hätte dasselbe getan wie die Hamas", kommentiert sie den Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober.