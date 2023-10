Muriel Asseburg ist Politikwissenschaftlerin. Sie arbeitet als Senior Fellow in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). René Wildangel ist Historiker, Dozent an der International Hellenic University in Thessaloniki und Autor mit Schwerpunkt Naher Osten und östliches Mittelmeer.

In Reaktion auf die Massenmorde der Hamas und weiterer militanter Organisationen aus dem Gazastreifen am 7. Oktober 2023 erklärte Israel den Kriegszustand. Die Regierung verhängte eine völlige Abriegelung des Gazastreifens und leitete massive Luftschläge ein. Deren Ziel sei es, sagte Premierminister Benjamin Netanjahu, Vergeltung zu üben und die Hamas im Gazastreifen zu zerschlagen. Vor dem Auswärtigen Ausschuss der Knesset kündigte Verteidigungsminister Joaw Galant am 20. Oktober an, dass die israelische Militäroperation gegen die Hamas noch Monate dauern könnte. Nach der militärischen Mission müsse ein "neues Sicherheitsregime im Gazastreifen etabliert werden" und "Israels Verantwortung für das alltägliche Leben enden". Doch wie das konkret aussehen, wer dann den Küstenstreifen regieren, wer für Sicherheit sorgen, wer Israels Ansprechpartner sein soll, erläuterte er nicht.

Dabei lassen sich derzeit grundsätzlich vier unterschiedliche Szenarien vorstellen, wie sich die Lage im Gazastreifen entwickeln könnte. Diese Szenarien sind denkbare Entwicklungen, die sich nicht alle gegenseitig ausschließen; sie könnten sich durchaus überschneiden oder aufeinanderfolgen. Ein weiteres fünftes Szenario erscheint vor dem Hintergrund der Aussagen des israelischen Verteidigungsministers mittlerweile hingegen wenig realistisch: eine auf Dauer angelegte israelische Wiederbesetzung und -besiedlung des Gazastreifens, wie sie von einigen Politikerinnen und Politikern des rechtsreligiösen Lagers in Israel schon vor dem aktuellen Krieg gefordert wurde.

1. Szenario: Verschärfte Blockade

Das erste Szenario könnte eine zumindest teilweise Rückkehr zum Vorkriegsstatus bedeuten, allerdings mit einer noch deutlich stärker gesicherten Grenze zu Israel, einer vergrößerten Sperrzone innerhalb des Gazastreifens und einer Fortführung der kompletten Abriegelung, wie sie am 8. Oktober durch Israel verhängt wurde. Zu diesem Szenario könnte das Eingeständnis führen, dass sich die Hamas trotz weit überlegener israelischer Feuerkraft militärisch nicht besiegen lässt. Denn sie ist bei einer Bodenoffensive im Vorteil. Sie verfügt über Führungsstrukturen im Ausland, über eine sehr hohe Zahl von militärischen und politischen Kadern und ist in Teilen der Gesellschaft tief verwurzelt.

In diesem Szenario würde Israel mit einer geschwächten Hamas im Gazastreifen leben müssen, aber keine indirekten Absprachen mit der Gruppe treffen können, wie es in den letzten Jahren der Fall war. Es würde seine militärische und geheimdienstliche Kontrolle zu Land, Wasser und zur Luft weiter verstärken und die Grenzübergänge permanent schließen. Dort wären dann keine Importe und Exporte, kein Übergang für Arbeitskräfte nach Israel, keine medizinischen Überweisungen ins Westjordanland oder nach Israel mehr möglich. Israel würde auch seine Strom- und Trinkwasserlieferungen dauerhaft einstellen, sodass die Versorgung weitgehend über Ägypten sichergestellt werden müsste.

Außenminister Eli Cohen hat angekündigt, das "Territorium des Gazastreifens werde nicht dasselbe bleiben". Die derzeitigen Bombardierungen im nördlichen Gazastreifen lassen vermuten, dass es dabei in erster Linie um eine deutliche Ausdehnung der Sperrzonen entlang des Grenzzauns zu Israel geht, sodass dieses Gebiet weitgehend unbewohnbar und dort keine Landwirtschaft mehr möglich sein wird. Ein Wiederaufbau und vor allem eine wirtschaftliche Erholung wären unter den Bedingungen einer Totalblockade ausgeschlossen. Die Menschen im Gazastreifen wären damit völlig von humanitärer Hilfe abhängig. Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung bliebe permanent intern vertrieben. Die Verantwortung für die Versorgung der Bevölkerung würde Israel versuchen an Ägypten und die internationale Gemeinschaft abzuwälzen. Gaza wäre vom Westjordanland abgetrennt; eine Zweistaatenregelung würde definitiv unmöglich.

2. Szenario: Eine neue Nakba

Ein noch düstereres Szenario beinhaltet die dauerhafte Vertreibung von Hunderttausenden aus dem Gazastreifen. Palästinenserinnen und Palästinenser befürchten eine neue Nakba (arabisch für Katastrophe). So wird die Flucht und Vertreibung der palästinensischen Zivilbevölkerung im Zusammenhang mit der israelischen Staatsgründung und dem israelisch-palästinensischen Krieg von 1948 genannt. Darauf scheint für viele Israels Aufforderung vom 13. Oktober zur Evakuierung des nördlichen Gazastreifens hinzudeuten, die ohne Befristung und Rückkehrgarantie erfolgte. Schon sind in der Stadt Chan Junis im mittleren Gazastreifen neue Zeltlager entstanden, um die aus dem Norden Geflüchteten unterzubringen. Die Ängste werden auch durch entsprechende Forderungen seitens Vertreterinnen und Vertretern der israelischen Rechten genährt, die explizit die Nakba evozieren. Der stellvertretende Sprecher der Knesset Nissim Waturi von der Likud-Partei etwa schreibt: "Nakba? Vertreibt sie alle. Wenn sie den Ägyptern so wichtig sind, können wir sie in Zellophanpapier mit grünem Band verpacken."

Arabische Staaten haben klargemacht, dass sie nicht bereit sind, erneut palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen und einer Vertreibung Vorschub zu leisten. Allerdings könnte es zu einem Massenansturm auf den Grenzübergang Rafah zu Ägypten kommen, wenn sich die humanitäre Situation im Gazastreifen weiter zuspitzt. Ägypten dürfte es dann schwerfallen, seine Grenze weiter abgeriegelt zu halten und Flüchtende mit Waffengewalt zurückzuhalten. Dann würden Flüchtlingslager im Sinai entstehen und sich schnell neue Fluchtrouten nach Europa etablieren. Der Gazastreifen wäre teilweise entvölkert und die Zukunft der verbliebenen Bevölkerung ungewiss.

3. Szenario: Internationale Truppen und Verwaltung

Szenario drei würde den Einsatz einer robusten internationalen Truppe umfassen, um eine umfassende Entwaffnung und Sicherheit zu gewährleisten. Als Grundlage bedürfte es dafür einer Resolution des UN-Sicherheitsrates nach Kapitel 7. Eine solche scheint aber in absehbarer Zeit, angesichts der Blockade zwischen den Vetomächten USA auf der einen und Russland und China auf der anderen Seite, ausgeschlossen. Auch hat die internationale Bereitschaft, robuste Peacekeeping-Missionen zu entsenden, in den letzten Jahren deutlich nachgelassen. Selbst wenn ein entsprechendes internationales Abkommen zustande käme: Israel würde aller Wahrscheinlichkeit nach dennoch auf eigenen Sicherheitsmaßnahmen, Pufferzonen und einer undurchlässigen Grenze (wie in Szenario 1) beharren. Die UN beziehungsweise truppenstellenden Staaten müssten darüber hinaus einen politischen Prozess der Konfliktbeilegung und die Übergabe der Kontrolle über den Gazastreifen an die Palästinensische Autonomiebehörde einfordern. Dem dürfte sich Israel allerdings, vor allem unter der derzeitigen Regierung, verweigern. Ein Wiederaufbau und eine wirtschaftliche Erholung blieben auch unter diesen Bedingungen erschwert.