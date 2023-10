Vertreter von Angehörigen der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln haben Israels Regierung dazu aufgefordert, einen Gefangenenaustausch zu organisieren. Israel solle die Freilassung aller palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen im Austausch für die Befreiung der Geiseln erwägen, schlugen sie nach einem Treffen mit dem Regierungschef Benjamin Netanjahu vor.

Netanjahu sagte bei einer anschließenden Pressekonferenz, ein Gefangenenaustausch werde debattiert. Details dazu nannte er nicht. Die Hamas hatte von 6.000 Häftlingen gesprochen, deren Freilassung sie im Austausch für die 229 Geiseln, die sie nach israelischen Angaben festhält, fordert. Für den Austausch gäbe es einen Präzedenzfall: 2011 kam ein israelischer Soldat aus Hamas-Gefangenschaft frei, wofür Israel 1.000 inhaftierte Palästinenser freiließ.



Zentralrat der Juden von Enthaltung bei UN-Resolution enttäuscht

Der Zentralrat der Juden hat die Enthaltung Deutschlands bei einer UN-Resolution zum Krieg zwischen Israel und der Hamas kritisiert. Der Präsident des Zentralrats, Josef Schuster, sprach im Tagesspiegel von einer "Enttäuschung für die Juden in Deutschland". Die Bundesrepublik habe mit ihrer Enthaltung die "relativierende Haltung der UN gegenüber Israel" unterstützt.

Deutschland hatte sich am Freitag bei einer UN-Resolution zu einer sofortigen Waffenruhe in Gaza enthalten. Israel, die USA und zwölf weitere Länder stimmten dagegen. Auch Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat die deutsche Enthaltung bereits kritisiert.

Hamas-geführtes Ministerium spricht von 8.000 Toten

Die Zahl der Toten im Gazastreifen seit Beginn des Krieges ist nach Angaben des Hamas-geführten Gesundheitsministeriums auf mehr als 8.000 gestiegen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die USA hatten Zweifel an den Zahlen der von der Terrorgruppe kontrollierten Behörde geäußert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte am Freitag hingegen mit, sie habe keinen Anlass, die Zahlen anzuzweifeln.



Die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric, hat im Nahostkonflikt alle Seiten dazu aufgerufen, dem "unerträglichen" Leid der Zivilisten im Gazastreifen Einhalt zu gebieten. Spoljaric forderte eine sofortige Deeskalation des Konflikts. "Der tragische Verlust so vieler ziviler Leben ist schändlich", sagte die IKRK-Präsidentin. Aufgrund "der militärischen Belagerung ist auch keine angemessene humanitäre Antwort möglich".



Weitere Meldungen aus der Nacht:

Die israelische Regierung hat das Angebot des US-Milliardärs Elon Musk kritisiert, Hilfsorganisationen im Gazastreifen über sein System Starlink eine Telekommunikationsverbindung zu ermöglichen. Die Hamas könne das System missbrauchen, Israel werde das nicht zulassen.



zu ermöglichen. Die Hamas könne das System missbrauchen, Israel werde das nicht zulassen. Die Kommunikationswege im Gazastreifen haben sich etwas mehr als einen Tag nach Internet- und Mobilfunkausfällen wieder verbessert. Das teilte der Onlinedienst NetBlocks auf der Plattform X mit. Am Freitag waren die Verbindungen zusammengebrochen, auch internationale Organisationen konnten ihre Mitarbeiter in dem Gebiet nicht erreichen.



haben sich etwas mehr als einen Tag nach Internet- und Mobilfunkausfällen wieder verbessert. Das teilte der Onlinedienst NetBlocks auf der Plattform X mit. Am Freitag waren die Verbindungen zusammengebrochen, auch internationale Organisationen konnten ihre Mitarbeiter in dem Gebiet nicht erreichen. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Omid Nouripour , hat im Nahostkonflikt Empathie auch für palästinensische Opfer angemahnt. "Wir müssen Mitgefühl haben für alle Opfer. Es ist furchtbar, wenn Kinder leiden – unabhängig davon, ob es israelische oder palästinensische sind", sagte Nouripour den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zugleich sagte er: "Die Verantwortung für die aktuelle Lage trägt die Hamas."



, hat im Nahostkonflikt Empathie auch für palästinensische Opfer angemahnt. "Wir müssen Mitgefühl haben für alle Opfer. Es ist furchtbar, wenn Kinder leiden – unabhängig davon, ob es israelische oder palästinensische sind", sagte Nouripour den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zugleich sagte er: "Die Verantwortung für die aktuelle Lage trägt die Hamas." Am Netanya Academic College in Israel soll es laut Berichten der Zeitungen Ha'aretz und Times of Israel zu Unruhen gekommen sein. Einige Hundert jüdische Anwohner sollen sich vor den Studentenwohnheimen versammelt haben, um zu protestieren. Die Demonstrierenden behaupten, einige arabische Studierende hätten zuvor ein Gebet in einer Synagoge gestört, indem sie die Gläubigen mit Eiern beworfen und laute Musik abgespielt hätten.

