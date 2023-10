Ein ehemaliger kolumbianischer Armeeoffizier ist in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er eine tragende Rolle bei der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse im Jahr 2021 gespielt hat. Der 45-jährige Germán Alejandro Rivera García hatte sich im September vor einem Bundesgericht in Miami (Bundesstaat Florida) schuldig bekannt, das Komplott mitgeplant und unterstützt zu haben.

Verschwörer hofften auf lukrative Aufträge unter einem Nachfolger

Die Verschwörung wurde der Staatsanwaltschaft zufolge sowohl in Haiti als auch in Florida geplant und sah zunächst vor, Söldner anzuheuern, die Moïse entführen sollten. Später änderten die Auftraggeber demnach den Plan und ordneten seine Ermordung an. Laut den Ermittlern hatten die Verschwörer gehofft, unter einem Nachfolger von Moïse lukrative Aufträge zu erhalten. Der 53-Jährige wurde am 7. Juli 2021 in seinem Privathaus in der Nähe der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince getötet.

Laut Gerichtsdokumenten gehörte Rivera García einem Konvoi an, der an diesem Tag zu Moïses Haus fuhr. Er sei es gewesen, der die Information weitergegeben habe, dass das Ziel der Aktion nicht die Entführung, sondern die Ermordung des Präsidenten war.

Bereits im Juni war der haitianisch-chilenische Geschäftsmann Rodolphe Jaar wegen seiner Beteiligung an dem Komplott zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Im Dezember wird das Urteil gegen den ehemaligen haitianischen Senator John Joël Joseph erwartet. Acht weitere Angeklagte erwarten ihre Prozesse in den Vereinigten Staaten im kommenden Jahr.