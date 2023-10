Außenministerin Annalena Baerbock hat sich schockiert über den Tod der 16-jährigen Iranerin Armita Garawand geäußert. "Die Brutalität des Regimes hat ihre Zukunft geraubt", schrieb die Grünenpolitikerin auf der Plattform X (vormals Twitter). Garawand sei noch ein Kind gewesen, "ein ganzes Leben lag noch vor ihr". Die Politikerin betonte: "Die Zukunft Irans ist seine Jugend. Die Zukunft Irans sind seine Frauen. Ihren Drang nach Freiheit kann das Regime nicht unterdrücken."

Armita Garawand war am Samstag nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der berüchtigten Moralpolizei in Teheran gestorben. Berichten von Menschenrechtlern zufolge soll sie vor rund einem Monat in einer U-Bahn von Sittenwächtern konfrontiert worden sein, weil sie kein Kopftuch trug. Staatsmedien dementierten Gewalt seitens der Moralpolizei. Bereits vor rund einer Woche war die junge Frau für hirntot erklärt worden. Der Fall hatte weit über Irans Landesgrenzen für große Empörung gesorgt.

Garawands Schicksal erinnert viele Iranerinnen und Iraner an den Fall der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini, die im Herbst 2022 von den Sittenwächtern wegen eines angeblich schlecht sitzenden Kopftuchs festgenommen worden war. Amini fiel ins Koma und starb. Ihr Tod löste im vergangenen Jahr die schwersten Proteste seit Jahrzehnten aus. Seitdem ignorieren viele Frauen demonstrativ die Kopftuchpflicht.